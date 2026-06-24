Sin el pan y sin la torta: un camionero chileno que quiso hacer el negocio de su vida y terminó condenado

Su éxito dependía de un perno pero el buen ojo de los inspectores de Pino Hachado frustraron el plan: encontraron un "botín" millonario en el semi.

El camionero chileno buscó pasar con la mercadería sin declarar por el paso de Pino Hachado.

No solo los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) exhiben una enorme experiencia a la hora de los controles en la frontera sino también los inspectores de la exAFIP (hoy ARCA). Entre los puntos calientes, se encuentran los pasos ubicados en jurisdicción neuquina, que registran un movimiento permanente de vehículos particulares y vehículos ligados a empresas de transporte.

Justamente, durante esta semana, se conoció el desenlace de una causa penal que involucró a un audaz camionero de nacionalidad trasandina que buscó hacer el negocio de su vida pero que terminó de la peor manera al comprobarse la maniobra que utilizaba para pasar mercadería sin declarar desde el vecino país.

El procedimiento se desarrolló hace casi diez años, el 28 de noviembre de 2016. Como ocurre con otros expedientes, atravesó un tedioso trámite en las oficinas de la justicia federal y se resolvió con una audiencia llevada a cabo el pasado 12 de junio.

En la descripción de los hechos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) recordó que el hombre bajo sospecha, de nombre Alberto, regresaba a Argentina por el paso internacional de Pino Hachado y se sometió al control de rigor en relación a las guías. Todo parecía normal hasta ese momento aunque un inspector advirtió un perno en la puerta trasera del semirremolque que simulaba un cierre hermético. La sorpresa vino al momento de observarlo de cerca y comprobar que “tenía signos de haber sido manipulado”.

AFIP decomisó un millonario contrabando de ropa en Pino Hachado Gentileza

La situación se volvió más compleja cuando los inspectores hicieron la inspección ocular de la mercadería y más allá del trabajo previo de los trabajadores de la Aduana chilena, empezaron a solicitar el conjunto de las guías. Así fue como la minuciosa labor de los integrantes de la exAFIP permitió dar con un “botín” millonario no declarado: 8 mil pares de zapatillas, 23 microondas, una heladera, 4 DVD, 8 notebooks, un Smart TV, 2 motosierras, 4 máquinas de coser, 5 cajas con parlantes, 2 motoguadañas, casi una veintena de aspiradoras de distintas marcas y una decena de cajas con soportes de TV. En aquel momento, es decir hace casi 10 años, la mercadería decomisada se valuó en un poco más de 4 millones de pesos.

Tras el operativo, el camionero quedó a disposición del juzgado federal de la ciudad de Zapala y fue imputado por el delito de contrabando de importación de mercaderías en grado de tentativa.

No irá a la cárcel

La causa llegó a su definición recién este mes y luego de un acuerdo entre el MPF y la defensa oficial, se condenó al camionero con una pena en suspenso de tres años.

AFIP decomisó un millonario contrabando de ropa en Pino Hachado Gentileza

En cuanto a las reglas de conducta, deberá presentarse en forma trimestral en un control fronterizo de Santa Cruz, cercano a su domicilio, en Chile.

Mercadería para la Dirección General de Aduanas

Respecto de la mercadería decomisada, será entregada a la Dirección General de Aduanas, que dispondrá su destino final.

Por su parte, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) de esta capital se limitó a homologar el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa.