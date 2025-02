Temor, vidrios rotos y estruendos en Centenario: les tirotearon la casa mientras cenaban

"Cuando llegó el personal constata que habían disparado varios disparos, fue un abuso de arma", informó el comisario Marcos Mazzone a LMNeuquén. El despliegue que realizaron por el lugar no les aseguró recabar más información. La intriga que deja planteada la situación es si fue a propósito y los atacantes planeaban asustar a las mujeres por un motivo desconocido, o si simplemente se trató de una equivocación.

comisaria 52 centenario

Sin embargo, el medio Centenario Digital, publicó que de acuerdo a lo que pudo conocer, al menos tres sujetos arribaron en un auto tipo Sedán al lugar y, tras descender, efectuaron al menos 10 disparos contra el frente de un domicilio.

El misterio del tiroteo

El tiroteo se volvió un enigma porque las mujeres que viven en la casa, madre e hija, dijeron no estar recibiendo amenazas. Los disparos atravesaron la casa porque rompieron un vidrio, pero la mayoría impactó en el portón y a raíz del incidente no hubo lesionados.

"No se sabe el por qué del hecho, se logró ubicar una cámara de seguridad, así que estamos avanzando con la Brigada de Investigaciones". Aun así, el comisario señaló que no encontraron vainas o elementos para determinar cuántos disparos hicieron y presumen que el autor o los autores utilizaron un revolver de esos que no despide casquillo.

Dentro de las tareas investigativas, los pesquisas tienen planeado volver a la escena y evaluar cuál fue el móvil a partir de los testimonios de vecinos: "vamos a hacer un relevamiento de día porque muchas veces pasa que la gente se esconde cuando apenas sucede el hecho por temor".

policia- año nuevo- Centenario.jpg Captura video Centenario Digital

Tiroteos en Vista Hermosa

En el barrio Vista Hermosa, se registraron antecedentes de tiroteos a fin del año 2024, cuando el martes 10 de diciembre, alrededor de las 23, personal policial acudió a calles El Salvador y Simón Bolívar en el Barrio Vista Hermosa por un abuso de armas. Cuando llegaron entrevistaron a una mujer que manifestó que tres masculinos la habían amenazado y preguntado dónde estaba su sobrino, un joven de 22 años conocido en el ambiente delictivo. Cuando se retiraron del lugar, ella escucha detonaciones de armas de fuego.

Tras el levantamiento de las vainas, la única denuncia que se registró en la Comisaría 52 fue realizada por esa mujer de 51 años que acusó a tres hombres de amenazarla: "al principio pensó que era un allanamiento, porque por la ventana la habían apuntado con un arma, dijo que le preguntaban dónde estaba su sobrino, y entonces se quedó quieta y por la ventana vio que se fueron".

El comisario Luis Aguirre en diálogo con LMNeuquén, había señalado que Criminalística logró levantar 13 vainas servidas de 9 mm que quedaron sobre la calle de tierra y unos diez minutos después se enteraron de que en el Hospital Natalio Burd había ingresado un joven de 19 años con heridas de arma de fuego: "se traslada el personal de Brigada de Investigaciones hasta el nosocomio pero él no quería denunciar. Lo único que puede rescatar es que el que lo había lesionado era justamente el sobrino de ella pero no quiso aportar dónde fue ni en qué circunstancia".