Centenario: dos familias enfrentadas, una denuncia, 13 disparos y un baleado

Acto seguido, Aguirre dijo que policía de Criminalística logró levantar 13 vainas servidas de 9 mm que quedaron sobre la calle de tierra y unos diez minutos después se enteraron de que en el Hospital Natalio Burd había ingresado un joven de 19 años con heridas de arma de fuego: "se traslada el personal de Brigada de Investigaciones hasta el nosocomio pero él no quería denunciar. Lo único que puede rescatar es que el que lo había lesionado era justamente el sobrino de ella pero no quiso aportar dónde fue ni en qué circunstancia".

El enfrentamiento entre familias con antecedentes

Tras el levantamiento de las vainas, la única denuncia que se registró en la Comisaría 52 fue realizada por esa mujer de 51 años que acusó a tres hombres de amenazarla: "al principio pensó que era un allanamiento, porque por la ventana la habían apuntado con un arma, dijo que le preguntaban dónde estaba su sobrino, y entonces se quedó quieta y por la ventana vio que se fueron".

Según refirió la denunciante a la policía, los problemas entre los jóvenes de distintas familias vienen hace tiempo por mujeres. Sin embargo, no se descarta que tenga que ver con la pelea por los territorios de Centenario donde se venden estupefacientes. De hecho, la casa de esta vecina fue allanada en una oportunidad por orden de la Fiscalía, dado que es uno de los domicilios donde los delincuentes suelen realizar juntadas.

"El sobrino no se entrevista porque no hay una denuncia contra él", mencionó Aguirre, pero aseveró que pudieron saber que es el autor de los disparos que podrían haber matado al joven, también conocido en el ambiente delictivo. "Lo que se presume es que estos masculinos cuando se estaban retirando del domicilio de la mujer se cruzaron con el sobrino y ahí pudo haber un enfrentamiento donde resultó un joven lesionado", dijo el comisario y agregó un dato significativo para la investigación: "tanto la familia del lesionado, como el sobrino tienen ya antecedentes, a ambas partes bajo allanamientos se les han secuestrado armas, en particular al sobrino más de 10 armas en lo que va del año".

Por su parte, también pudieron conocer que la pelea entre familias se halla originado unas horas antes de ese martes. Por testigos, supieron que alrededor de las 20 las partes tuvieron un cruce con amenazas en la Plaza Berbel y eso pudo haber generado que el joven que luego resultara lesionado vaya a tirotearlo a la casa. A raíz del recrudecimiento de la violencia y en medio de la investigación, personal de la Comisaría 52 informó que convocó a la fuerza metropolitana y personal de Periferia 2 reforzó el patrullaje y continúa con el levantamiento de cámaras.