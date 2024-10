Centenario: a plena luz del día, recibió una lluvia de balas en su casa

El dueño de la vivienda fue herido por uno de los proyectiles. A pesar de semejante situación, no quiso hacer la denuncia. Los detalles de qué ocurrió.

"Hay muchos impactos que tiene la vivienda de hechos anteriores", informó el comisario Luis Aguirre , de la Comisaría 52, a LMNeuquén , quien agregó que intervinieron de oficio y hasta el momento no hay denuncia formal. Por su parte, la víctima alcanzó a esconderse en el interior de la vivienda y solo recibió el roce de una bala en las costillas a la altura de la axila, por la cual desistió de atenderse con personal médico.

WhatsApp Image 2024-10-28 at 12.32.11 PM.jpeg

La balacera en Centenario

El disparo continuo de armas de fuego se registró alrededor de las 17:50 en la calle Cuba, entre Simón Bolívar y Artigas del barrio Vista Hermosa. El personal policial acudió por un "inconveniente en la vía pública" y encontró al hombre de 30 años herido en la axila. Aguirre indicó que al entrevistarlo, el propietario de la casa les contó que, minutos antes, mientras se encontraba fuera de su vivienda, se hicieron presente dos sujetos a los cuales reconoció por tener problemas desde hace tiempo con ellos.

La víctima relató a los policías que "uno de ellos efectúa disparos contra él y contra la vivienda, él logra evadir de alguna forma, se introduce a la vivienda y los sujetos huyen del lugar". Cuando se le preguntó si quería ser trasladado al hospital por la herida sangrante del lado derecho del tórax, dijo que no.

"Si bien dijo que iba a radicar la denuncia, hasta el momento no se hizo presente", indicó Aguirre, quien repuso que se dio intervención a la Oficina de Investigaciones Zona Periferia 2, desde donde realizaron la entrevista correspondiente y buscaron cámaras. Un vecino aportó su cámara, pero al parecer no estaba almacenando la información porque no había registro.

En tanto, para trabajar en la reconstrucción de los hechos, el personal de Criminalística trabajó hasta las 19.40 mientras la calle estaba cortada para proteger la evidencia. "Logró incautar 18 cartuchos de vainas servidas de 9 mm y 4 plomos deformados", detalló Aguirre y aseguró que las personas que él manifiesta como autores son conocidas en el ambiente delictivo y ya oportunamente se han realizado diversos allanamientos por situaciones similares".

WhatsApp Image 2024-10-28 at 12.34.31 PM.jpeg

Los antecedentes

Si bien no se ha hecho la denuncia formal de oficio, la comisaría 52 dio intervención a la Fiscalía de Delitos Violentos contra las Personas y personal de la Oficina de Investigaciones, continúa ocupándose para obtener mayor información.

Al parecer, el tiroteo se produjo en la misma casa donde se realizaron megaoperativos de allanamientos en el marco de una investigación por enfrentamientos entre bandas antagónicas en Centenario. El último sábado de marzo, con la colaboración de comisarías y grupos especiales, los operativos fueron positivos secuestrando armas, 450 cartuchos, dinero y la demora de varias personas.

Uno de los probables motivos por los que el propietario de la vivienda y víctima de la balacera no quiera hacer la denuncia es que así mismo sea responsable de algunos hechos delictivos. Las dos personas que le dispararon, de entre 25 y 30 años, podrían ser integrantes de una banda contraria, que hayan querido darle un "aviso" o un "susto", porque resulta poco creíble que al disparar 18 veces, a plena luz del día, el resultado no haya sido fatal.

Lo cierto que es que mientras se investigan los hechos, la Comisaría 52 dispuso que durante las siguientes noches se refuerce el sector de Vista Hermosa con patrullajes preventivos con colaboración del departamento metropolitano ante posibles represalias.