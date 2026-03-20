Transfemicidio de Azul Semeñenko: prorrogaron el plazo de investigación

La justicia tendrá más tiempo para la recolección y análisis de las pruebas. El imputado se encuentra detenido con prisión preventiva.

La investigación por el crimen de Azul fue extendida por dos meses más,

Este viernes el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) resolvió extender el plazo de investigación en la causa por el transfemicidio de Azul Semeñenko . La decisión fue tomada en una audiencia en Ciudad Judicial en el marco de la recolección de pruebas y análisis técnico de la causa.

La decisión fue tomada por el juez de garantías Juan Manuel Kees, a partir de un pedido formulado por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, y la asistente letrada Agustina Jarry. Durante el encuentro, el MPF argumentó que el caso presenta una complejidad probatoria significativa , por lo cual es necesario contar con más tiempo para avanzar en distintas medidas pendientes.

Entre las tareas que aún deben concretarse se encuentran el análisis integral de los registros fílmicos, la apertura y peritaje de teléfonos celulares y la elaboración de una pericia de dinámica del hecho , clave para reconstruir con precisión lo ocurrido a partir de los indicios recolectados. Además, todavía restan entrevistas a testigos que podrían aportar información relevante.

El planteo de la fiscalía fue acompañado por el abogado querellante que representa a la familia de Azul, mientras que la defensa de Roberto Daniel Sánchez, imputado por el brutal crimen, se opuso a la prórroga.

Sin embargo, el magistrado consideró que existen medidas técnicas en curso que justifican la extensión del plazo por dos meses más y fijó como nueva fecha límite el 21 de mayo.

azul semeñenko allanamiento

Un crimen que conmocionó a Neuquén

Según la teoría del caso sostenida por la fiscalía, Sánchez, un gomero de 59 años de Toma La Familia, habría atacado y asesinado a Azul Semeñenko el 25 de septiembre de 2025 en su domicilio de calle Copahue al 1100, en un contexto de violencia de género y motivado por odio hacia su identidad de género.

Las pericias realizadas hasta el momento indican que la víctima sufrió múltiples heridas provocadas con elementos contundentes y arma blanca, lo que derivó en su muerte por shock hipovolémico agudo.

Posteriormente, el acusado habría trasladado el cuerpo hasta un canal de desagüe, donde fue encontrado el 14 de octubre.

fornulacion de cargo - Roberto Daniel Sanchez - crimen de Azul Semeñenko (52) Claudio Espinoza

Detenido con prisión preventiva

El sospechoso fue detenido días después, el 18 de octubre, durante un allanamiento en su vivienda. Días después, el 21 de octubre, Sánchez fue imputado por homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

Actualmente, se encuentra en una comisaría, cumpliendo la prisión preventiva de 8 meses dictada por la justicia neuquina. La medida fue ratificada por un tribunal revisor.

Debido a la gravedad de la acusación, se prevé que el caso sea llevado a juicio mediante un tribunal popular.