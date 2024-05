Un conductor quiso cambiar de carril y provocó un triple choque

Pese a la fuerza del impacto, no hubo personas heridas. El siniestro ocurrió en pleno centro de la ciudad de Neuquén.

Un conductor que intentó cambiar de carril sin comprobar los espejos, ocasionó un triple choque en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Debido a la fuerza del impacto, los vecinos del lugar salieron a auxiliar a los conductores, pero aclararon que no se registraron personas heridas.

El llamativo episodio ocurrió este martes, a las 14:51, sobre calle Belgrano al 3800, allí un hombre a bordo de una Nissan Frontier que circulaba hacia el centro por el carril derecho. Sin embargo, en una maniobra precipitada y sin controlar los espejos, no se percató de que a escasos metros de distancia, por la mano izquierda, transitaba un Volkswagen Voyage al que chocó fuertemente.

triple choque en calle Belgrano (1).jpg Pese a la violencia del choque no se registraron personas heridas.

"Yo estaba bastante lejos de donde ocurrió el accidente y escuche el golpe, así que fue fuerte", contó uno de los testigos a LMNeuquén.

Pese a lo fuerte del impacto, no se registraron personas heridas. "Se pasaron los seguros, pero no vino ni la Policía. Tampoco vino la ambulancia porque no les paso nada", señaló.

Luego de algunos minutos llegó una grúa para llevarse el Volkswagen Voyage, que fue el vehículo más afectado, mientras que los otros dos pudieron retirarse por sus propios medios.

Triple choque

Un conductor no frenó y terminó adentro de una rotisería

Hace menos de 48 horas, un conductor de 22 años, no frenó y terminó con auto y todo adentro de una rotisería, en pleno centro de la ciudad de Neuquén. La Policía no pudo realizarle el test de alcoholemia al joven porque fue trasladado a un hospital a causa de los golpes sufridos.

El siniestro vial ocurrió este último domingo alrededor de las 6, en calle Alderete intersección con Mendoza, en la casa de comidas Bairoletto. En este lugar, un automovilista que transitaba de sur a norte, al llegar a dicha esquina, por motivos que tratan de establecerse, perdió el control del vehículo Bora y chocó de lleno contra el comercio.

De acuerdo a la información brindada por el subcomisario Jorge Torres de la División Tránsito de la Policía, en el auto viajaba el conductor de 22 años, acompañado de otros tres jóvenes de entre 20 y 21 años. No obstante, destacó que no se pudo realizar el test de alcoholemia, pese a encontrarse a escasos metros de la Comisaria Primero, porque cuando llegó el personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) decidió su inmediato traslado al hospital Bouquet Roldán a causa de los golpes sufridos.

Choque Bairoletto.jpg El conductor, de 22 años, debió ser hospitalizado.

De igual modo, el subcomisario indicó que se encontraban a la espera del informe médico de la institución de salud, pero adelantó que no se tratarían de "lesiones de gravedad".

Por su parte, testigos de lo ocurrido aseguraron que el Bora no tenía la chapa patente al momento del accidente. En tanto, desde la Policía informaron que se realizará un registro de las filmaciones, tanto de las cámaras de la ciudad, como del comercio, para determinar las circunstancias en que se produjo el choque.