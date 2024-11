Un hombre fue atropellado por un auto que se dio a la fuga: fue auxiliado en una YPF

Lo único que pudo distinguir acerca del vehículo fue que era de color blanco, porque cayó al piso y no logró identificar la marca ni el modelo y dominio. Aunque requirió la presencia de una ambulancia local, la víctima manifestó no tener intenciones de realizar una denuncia formal.

Los hechos

Consultados por LMNeuquén, los playeros de la YPF de Plottier que realizaban su turno aquel día explicaron que el hombre se presentó en la estación de servicio y pidió usar el baño. En un principio pensaron que se trataba de un borracho, pero luego se dieron cuenta de que era un vecino que se encontraba conmocionado y lesionado. Consultado por su estado, finalmente les contó del siniestro vial que había sufrido a una cuadra cuando se dirigía a su casa en el barrio Berbel, a pocas cuadras.

De esta manera, los trabajadores le ofrecieron una silla para que pueda esperar la ambulancia y mientras, fue entrevistado por los policías que llegaron en un móvil de la Comisaría 46 ubicada en barrio Los Álamos. El hombre experimentaba un fuerte dolor en el muslo derecho y la espalda y la bronca por la fuga del sujeto que lo chocó. Además, uno de los efectivos se apostó en la entrada de la YPF sobre Av. del Trabajo para asegurar la llegada del servicio de emergencias.

Finalmente, al llegar, los enfermeros lo recostaron sobre la camilla y lo trasladaron al hospital local para su mejor atención y según informaron fue dado de alta ese mismo día.

Antecedente en la YPF

No es la primera vez que los playeros de la YPF de Plottier intervienen ante la presencia de una persona lesionada. Esta actitud auxiliadora tiene su antecedente en octubre, cuando uno de ellos observó que el acompañante de un auto tenía un disparo en la axila.

En aquella ocasión se trataba de dos hombres que habían estacionado de madrugada en el estacionamiento de la YPF para cambiar la cubierta delantera del auto. Entrevistado por la Comisaría Séptima el hombre que estaba trabajando con la rueda del auto indicó que debía llevar a su amigo al hospital de Plottier. Los efectivos constataron que la persona lesionada tenía una herida de bala en la axila derecha y pidieron la colaboración de una ambulancia.

Desde ahí, el hombre de 36 años fue trasladado al nosocomio que lo derivó al hospital Castro Rendón dado la gravedad del cuadro. La herida de bala tenía orificio de entrada pero no de salida y el contexto del disparo quedó en el misterio, porque no quiso hacer la denuncia formal y no hubo investigación.