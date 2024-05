Una vecina de Cutral Co fue estafada en $150 mil por un falso empleado de Mercado Libre

Una vecina de Cutral Co , engañada por un estafador que se hizo pasar por empleado de Mercado Libre , entregó todos sus datos personales y así sufrió una estafa de 150 mil pesos. La Policía ya investiga.

Aprovechando esta información, los estafadores exigieron el pago de $150.000 pesos para cubrir el supuesto costo del aire acondicionado y $5.000 pesos adicionales como seguro. La víctima, creyendo estar tratando con la empresa legítima y no queriendo que se le genere una deuda, proporcionó los datos solicitados, incluyendo fotografías de su DNI y de la tarjeta bancaria.

Con todo esto, el estafador logró hacerse con los 150 mil pesos, aunque claro está, la utilización del nombre de la empresa fue solo un engaño y la operación nada tuvo que ver con Mercado Libre.

La Policía ya investiga el hecho y el origen del llamado.

Las estafas en la comarca son moneda corriente

Por otro lado, esta semana, Mazzone informó también de un segundo caso de estafa, recibido en este caso el pasado 23 de abril.

Un hombre de 31 años es la víctima, que se presentó en la Comisaría 14 de Cutral Co y denunció haber detectado desde el mes de febrero hasta la fecha, pequeños débitos en su cuenta bancaria, perteneciente al Banco Provincia de Neuquén. Estos débitos, según el denunciante, no fueron autorizados por él, ya que no ha adherido a ningún servicio que los justifique.

El afectado describió estos débitos como “micro sustracciones” que han sido realizadas desde su cuenta, sin su consentimiento y con destino incierto. Ante esta situación, decidió presentar la denuncia con el objetivo de que la entidad bancaria pueda investigar y descubrir su naturaleza.

Se recomienda a todos los clientes de cualquier banco, mantener un monitoreo constante de sus cuentas bancarias y reportar cualquier actividad sospechosa de manera inmediata a las autoridades correspondientes y al propio banco.

Además, la Policía insiste una vez más no proporcionar datos privados, como usuarios, contraseñas o números de documento, a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos no verificados. Se advierte que esta modalidad de estafa también ha involucrado a otras empresas reconocidas, como Netflix, así como a supuestos representantes del Correo Argentino. De este último incluso, se han vuelto frecuentes los mails que piden pagos para destrabar envíos supuestamente retenidos por Aduana.

Se recomienda a verificar la autenticidad de las solicitudes de información financiera o personal directamente a través de canales oficiales de las empresas involucradas.

