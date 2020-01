Polino tildó de misógino a Listorti

Ninguneo

Por otro lado, el conductor y ex panelista de Intrusos, dijo sentirse muy molesto al tratar el tema de la obra del capocómico sin ser consultado. "Periodísticamente tiene que cerrar la boca, me pudo llamar y preguntar. Lo mínimo que pudo hacer Listorti era comunicarse conmigo. Me dolió lo que pasó con el programa de Listorti porque es la empresa en la que yo trabajo", señaló enojado Polino.

Polino atendió a Listorti por generar el rumor de que se bajaba de la temporada

Minutos antes de que Listorti diera a conocer esa información errónea, él había estado hablando con Caro Molinari (panelista del ciclo), quien jamás le preguntó si era cierta.

Por último, se encargó de emitir una dura chicana contra el humorista y aseguró que el conflicto "recién empieza". "Me preocuparía por el rating que hace Listorti y no en una obra de teatro", concluyó, enojado, Polino.

Listorti se metió feo con la obra de Gasalla y Polino no la dejó pasar.

