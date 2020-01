Susanita

Por otro lado, Vigna reconoció que era “media Susanita” (personaje de Mafalda). “Toda mi vida me hubiera encantado enamorarme y punto, y decir ‘es el amor de mi vida y quiero tener hijos’”, pero explicó que “gracias a Occhiato”, que le abrió los ojos, se dieron cuenta que eran chicos. “Estábamos siendo la columna vertebral del otro y que era hora de ser la columna vertebral de uno mismo”, dijo la actriz.

Dejemos las puertas abiertas sin forzar nada’. Si conocemos a alguien en el camino, por algo será

“Hoy no sabemos con certeza qué es lo que queremos. Dijimos ‘dejemos las puertas abiertas sin forzar nada’. Y si conocemos a alguien en el camino, por algo será”, detalló.

P24-F02(SCE_ID=394939).jpg

“No me interesa que se me vea como bomba sexual"

Después de su separación de Nico Occhiato, Flor tuvo una intensa relación con Matías Napp, su coach en el “Bailando” pasado. Esa relación no tuvo un final muy bueno, ya que Occhiato fue apuntado como el tercero en discordia ante que consagrarse campeón del certamen. Más allá de ese episodio, que la acercó nuevamente a Nico, Vigna, se animó a contar cómo fueron sus sus citas con otros hombres.

“Antes no me animaba a salir con nadie, pero me animé. Sentía que no estaba lista. Yo tengo más tendencia a enamorarme que a estar soltera y conocer gente. Me encantaría ser más liviana en el amor, pero me gusta conectarme o nada”, explicó la actriz en el programa radial Agarrate Catalina. Luego dio a conocer una anécdota de un encuentro: “En una (reunión) salí corriendo. Le dije a una amiga que me llame”.

flor vigna.jpg

Cero bomba

Minutos después confesó que ella es muy “romántica”. “No me interesa que se me vea como bomba sexual. Si aparece algún hombre quiero tener la valentía de conocerlo o la elección de seguir de largo, pero no tengo ganas de conocer gente por conocer”, cerró la rubia.

Nico Occhiato rompió el silencio sobre su relación con Flor Vigna

LEÉ MÁS

Dignity, al desnudo en las redes sociales

Paula Chaves cruzó a Yanina por el parto humanizado