Por último, Dalma hizo referencia a la salud de su padre, principalmente por la polémica que protagonizó su hermana, Gianinna. “Lo veo bien de salud pero muy solo. Me encantaría compartir más cosas con él pero en este momento se me complica. Con Roma me queda muy poco tiempo pero ya se va a acomodar todo”.

La casita de 130 mil pesos de Matilda Salazar

El 15 de diciembre, Matilda Salazar cumplió dos años y su mamá, Lulipop, eligió darle un costoso obsequio: una casa de juegos de 130 mil pesos.

Según explicaron, la pieza fue construida por La Petit Maison y cuenta con unas dimensiones de 2 x 1,50 metros con una altura total de 2,10 metros.

La construcción no usa madera sino placas hidrófugas revestidas con una terminación de pintura plástica. El techo está recubierto por tejas gravilladas de estilo francés importadas de Nueva Zelanda. Está impermeabilizada y fue empapelada de pared a pared.

¿Cómo se inició la sorpresiva relación?

La relación entre la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el periodista Quique Sacco sorprendió al mundo de la política y del deporte. Tan así que de a poco se van conociendo detalles de cómo se inició el romance.

Según contó Marina Calabró en El diario de Mariana, los enamorados de habrían conocido el 3 de agosto de este año, en el programa de Mirtha Legrand.

“La clave fue aquella mesa de Mirtha Legrand del sábado 3 de agosto de este año. Dicen que allí fue naciendo esto de ‘tenemos onda’”, expresó la chimentera.

Si bien en ese momento aparecieron los primeros “chispazos”, la ex mandataria le pidió al viudo de Débora Pérez Volpin que esperara a que terminara la campaña para la gobernación, para así comenzar a conocerse realmente.

Sin embargo, Vidal no cumplió y terminó saliendo con Sacco mucho antes del 27 de octubre. “Ellos quedaron en volver a hablar más tranquilos después de las elecciones, pero Vidal contó antes de mudarse de la Base Militar (lugar en donde vivió cuatro años a raíz de su mandato) que ya había tenido alguna cita romántica, pero no aclaró que era con Quique Sacco. Ella es muy cuidadosa por los tres hijos que tiene”, agregó Calabró.

Por último, contó cómo el fotógrafo logró conseguir la postal de ambos juntos. “Dice que tipo 10:30 llegó Luciano Pereyra al mismo restaurante en el que estaban ellos. Con Luciano llegan las fans, las cámaras, se empieza a correr el rumor para intentar ‘pescarlo’ con alguien, y terminaron atrapando a María Eugenia Vidal y Quique Sacco. En dicha cena se estaban presentando como pareja con dos amigos”, cerró la panelista.

