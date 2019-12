Popurrí farandulero: de la salud de Carlín al noviazgo oculto de Migue Granados y Natalie Pérez

Embed

"Está depre"

Luego de varios días desde que se conociera la denuncia por violación en contra de Pablo Rago, Gloria Fichera, amiga del actor, contó cómo se encuentra el intérprete. “Él está muy depre. Tiene una carrera intachable desde los cuatro años. No quiere hablar con nadie, la justicia dirá, pero si hizo algo así es aberrante’’.

Julieta Prandi blanqueó su nuevo amor

Luego de que se rumoreara que la modelo estaba iniciando una relación con Guido Sardelli, integrante de Airbag, ella misma aseguró que se están conociendo. “Somos muy amigos. Supongo que falta para ser novios... el tiempo lo dirá, pero entre rubios nos entendemos. Me llevo muy bien con él”, expresó la blonda.

La Lucha de más de un año por ser mamá

La mujer que fue reconocida como la “mejor jugadora de hockey” de la historia, contó en una entrevista la enorme lucha que llevó adelante para ser mamá a sus 42 años. “Me resultó difícil quedar embarazada. Me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara”, señaló.

