“El otro día, por ejemplo, me dice ‘no voy porque no tengo ropa’. Le dije ‘cómo no vas a ir. Vamos que te compro ropa’. Fijate que anda con un (Rolex) Daytona de oro, que traje de Europa. Ese Daytona de oro rosa es mío. Se lo presté para ir al primer programa de Jorge Rial. Él me dijo ‘yo quiero dar la impresión, esto que lo otro’. Pero no me lo devolvió más”, sentenció Núñez, sobre cómo llegó a prestarle el costoso reloj al joven.

“‘¿Vos sabés lo que cuesta eso?’, le pregunté, y me dice ‘pero si salen bien las cosas, no te hagas problemas’. Estoy con un pendejo caprichoso que no tiene un mango. El padre tiene menos plata que él, entonces siento que desde que tomé el caso estoy bancando a una familia y pongo, pongo, pongo. Tengo resto, pero hasta que no salga el ADN, no pongo un peso más. Es más, tengo firmado un contrato por el 25%, que es un contrato irrevocable. Lo abroché mal. Pasa que si sale y es hijo de Maradona, después no lo ves más a este pendejo. No es solo por el efectivo, sino todo tipo que cosas que perciba”, finalizó.

