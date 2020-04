Por el coronavirus cerró la universidad y neuquina quedó a la deriva en EEUU

“Mi situación en EE.UU. es bastante complicada a esta altura. Estoy varada hace dos meses ya, ahora en Texas porque mi universidad cerró”, contó la joven de Plottier.

Camila tiene 21 años y hace casi dos, que juega al fútbol y estudia en Faulkner University. La jugadora se encontraba realizando una cuarentena voluntaria, mientras llegaba la fecha del vuelo que la traería a casa, pero la compañía aérea canceló uno tras otros los traslados, pasó el tiempo y el año universitario finalizó, comenzaron las vacaciones y no tiene donde vivir.

Caro Magnalardo POR FAVOR, COMPARTAN La joven jugadora neuquina, Cami Parada, está varada en EEUU y necesita volver a su casa en Plottier donde la espera su familia. Compartiendo el video nos ayudás un montón Posted by Caro Magnalardo on Thursday, April 23, 2020

Una compañera le ofreció hospedarla en Texas mientras busca la forma de volver al país. “Si no fuese por ella no tengo idea donde estaría”, contó. “Me cancelaron tres veces y ahora por Latam no salen vuelos hasta el 31 de mayo”, expresó a LMN.

En cuanto a los vuelos de repatriación, averiguó y son muy costosos. “Los vuelos de repatriación salen 100 mil pesos. Mis padres no tienen ese dinero y menos que menos yo”, señaló. Mientras que desde el consulado, no obtuvo respuestas.

La joven que cumple su sueño de jugar al fútbol en Estados Unidos, una potencia mundial en fútbol femenino, decidió hacer conocer su situación a través de las redes sociales con el objetivo de recibir ayuda. Hasta le escribió al presidente Alberto Fernández por Twitter.

NN on Twitter Buenas tardes @alferdez !! Se que debe estar ocupado y trabajando por nuestro pais, pero me encuentro varada en EEUU. Necesito volver a mi casa, envie mails al consulado ARG pero no recibi respuesta. De @LATAM_PER cancelaron los vuelos hasta el 31 de Mayo + — NN (@10futt) April 22, 2020

“Mi familia en Neuquén está tratando de contactar a políticos o cualquier persona que pueda llegar a ayudar con esto”, contó Camila, que se siente “con ganas de volver corriendo a mi casa”.

LEÉ MÁS

Preocupa el estado de salud de Guillermo Vilas

Los capitanes de Primera van contra el tope salarial

DTs de la Liga hablan de las cualidades de un buen coach

La ACTC evalúa el regreso del Turismo Carretera