Por el fanatismo a Héroes, vuelve Rueda Fortuna a escena

Y agregó: “Serán unas 25 canciones o más. Vamos hacer canciones del primer disco de Héroes, El mar no cesa, de Avalancha y alguna sorpresa. Como siempre la idea es compartir el fanatismo que tenemos nosotros (por la banda) y la gente”.

Rueda Fortuna, que tiene cinco años de vida –se desprende del proyecto anterior llamado Avalancha- está integrada por Maxi Lara (guitarra rítmica), Migue (primera guitarra), Jonita Vásquez (bajo), Maxi González (batería). El intérprete del grupo local contó que son pocas las agrupaciones que rinden tributo al conjunto español. “Investigamos y hay cinco o seis en Argentina. Y eso nos llevó a seguir adelante. Hay muchas bandas tributo a los Redondos y a Callejeros”, contó Jonas. Y luego aclaró: “La causa de todo esto es regalar esa melodías y canciones en vivo. Y lo hacemos con mucho respeto a la obra de Bunbury”.

El cantante se declaró muy fans de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y se sinceró que por una ex novia comenzó a escuchar a Héroes del silencio. “Fue muy loco porque me gustan muchos los Redondos. En 2007 comencé a escuchar canciones de Enrique Bunbury por una ex novia que decía que tenía la voz parecida a él (por Bunbury) y también por el pelo. Pero después comencé a descubrir lasa canciones de Héroes”.

Luego la historia fue tomando fuerza cuando junto un amigo salió una zapada y cantó por primera vez una canción de Héroes: “El Estanque”. “Fue en la calle, reconocí los acordes y me largué a cantar y se fue dando lo del proyecto Avalancha.

En cuanto a su registro de voz, muy similar al del ex líder de Héroes, Jona dijo que es un “agradecido” porque mucha gente y conocidos le decían que cantaba igual que el español. “Tomé clases de canto pero muy poco. Solo fue para la vocalización y temas que tienen que ver con la respiración. El resto es natural y en algunas canciones agregó otros tonos pero casi nadie se da cuenta de eso”, contó el cantante de Rueda Fortuna.

Las entradas para el show de Rueda Fortuna están a la venta en Moodlive.com.ar o en boletería el mismo día del concierto.