Por el femicidio en Catamarca, Ernestina Pais se quebró al hablar del caso de su sobrino

"Lamentablemente en mi familia hubo una situación, absolutamente privada, que tuvo que ver con una madre que es un ejemplo, que es mi hermana", dijo, en alusión a la conductora Federica Pais. "Ella decidió que su hijo cumpla todas las reglas que tienen que ver con la justicia, como si fuera cualquiera", afirmó. "Mi hermana dio la cara y su hijo cumplió con todos los estratos legales, sin importar desde dónde esté amparado. Hizo lo que tenía que hacer cualquiera", recalcó.

"Estuvo hasta dos meses preso, aún sin una condena firme, cuando hablamos de preventivas y de un montón de cuestiones... Mi sobrino cumplió todo lo que tenía que cumplir y no hubo ningún privilegio. Mi hermana no utilizó ninguna situación de privilegio y mi sobrino hizo todo lo que tenía que hacer", insistió.

Cuando Paulo Vilouta relacionó el tema con el caso de los rugbiers, imputados por el crimen de Fernando Baéz Sosa, Ernestina planteó la difícil situación que afrontan los padres de delincuentes y recordó: "La ley dice que, como familiar, pareja o cónyuge, nadie está obligado a declarar en contra de su pariente o pareja, con lo cual nadie está obligado a hacer ninguna acción para que lo detengan".

En relación al caso de los padres del femicida de Catamarca y otros similares, expresó: "Por lo general son padres que han pedido ayuda al Estado muchas veces, sea por adicciones o límite a nivel social. Llega un momento que a su hijo no saben cómo controlarlo y lo hacen hasta para salvarlo", comentó.

DANTE-CASEMEIRO.jpg Ernestina habló del caso de su sobrino, Dante Casermeiro, en Intratables.

Tras rechazar la opción de ayudar a profugar a los hijos que cometieron delito, Pais señaló: "Cuando hiciste todo lo posible para rescatarlo, lo único que un padre no quiere es el peor de los destinos".

Doman advirtió que estaba a punto de quebrarse y volvió a poner el foco en la situación que vivió con su sobrino. "Lo que pretendo para mi hijo o mi sobrino o quien sea es que no termine mal. Cuando un pibe se está equivocando, entre otras cosas, está abandonado, y como está abandonado, yo lo que pretendo es cuidarlo. una forma de cuidarlo es que tenga noción de que ese es el peor camino", manifestó intentando contener las lágrimas.

"Somos una familia de bien, hemos sido víctimas de una situación no querida", dijo en alusión al accionar de los medios. "Y lo digo en relación a cualquier padre de un adolescente, a tu hijo vos no querés que le pase nada", añadió.

En febrero del año pasado, cuando el caso de su sobrino se convirtió en una de las noticias con más repercusión en los medios, Ernestina utilizó su cuenta de Twitter para aclarar la confusión que muchos tuvieron al hablarle a ella como si fuera la madre del joven. Algunos incluso llegaron a amenazarla. "Debido a las reiteradas confusiones, aclaro: no soy Federica. Yo la amo (a Federica), pero no voy a permitir que me deseen la muerte pensando que soy otra persona. Saludos", escribió. "No es mi hijo. No lo crío y no lo veo hace cinco años", agregó en un ida y vuelta con los internautas.

En abril, cuando Casemeiro fue liberado, la panelista de Intratables habló con Ángel de Brito en su ciclo radial El Espectador (CNN Radio Argentina) e hizo hincapié en el tratamiento que tuvo el caso en los medios. "Fue despiadado. Yo lo califico de masacre mediática. A raíz de la condena mediática viene una condena social que sí o sí te agarra por el lado ideológico. En el caso de Federica… Yo jamás trabajé para un gobierno, nunca. Caí en la volteada, se dijeron barbaridades… Mi hermana es una piba súper honesta que se ganó cada mango trabajando, súper bajo perfil. Yo me llamé a silencio para preservar a mi familia pero la ayudé muchísimo a Federica desde atrás", dijo.

"Si Federica y yo no queremos hablar es porque la situación está en curso y quiero tener el papel en la mano con la verdad para ponerme a hablar con la gente", agregó en esa oportunidad.

