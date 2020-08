Por Facebook concretó una estafa de $200 mil

Siguiendo el accionar usual de los embaucadores, un supuesto interesado pidió su CBU para realizar una transferencia, operación que nunca se efectuó por “problemas técnicos”. Una falsa empleada bancaria guió al damnificado a un cajero automático para subsanar el problema y, en su lugar, gestionó un cambio de clave, tomó control de la cuenta y solicitó un crédito por $200 mil.

$120.000 fue a parar a la cuenta del sospechoso. El importe acreditado en calidad de préstamo se desdobló en dos transferencias clave: una fue a una cuenta generada en Córdoba y la segunda, a la cuenta del supuesto petrolero de Rincón.

La investigación

El hombre recién se dio cuenta al día siguiente de concretado el engaño, gracias a un email del banco que le avisaba que el monto solicitado había sido acreditado en su cuenta, aunque él jamás había realizado dicha operatoria. Para cuando revisó su saldo, el dinero ya no estaba allí.

A partir de la denuncia y los datos brindados por el damnificado, los investigadores dieron inicio a las averiguaciones y pudieron detectar que el dinero había sido transferido a dos cuentas, una en Córdoba y la otra en la provincia de Neuquén, en Rincón de los Sauces

De esta manera, los efectivos ubicaron al titular de la cuenta en la región, un hombre del cual se supo que se desempeña como empleado petrolero, y solicitaron la orden de allanamiento correspondiente.

"Lo bueno es que pudimos actuar en la investigación porque la persona está dentro de nuestra jurisdicción. Con la pandemia, se hace más difícil actuar en otras provincias", dijo Mauricio Pamich. Departamento de Delitos Económicos de la Policía

Personal de la División Delitos y de la Comisaría Especial Niñez Adolescencia y Familia N°5 que participó del operativo del jueves logró dar con una tarjeta de débito perteneciente al investigado y documentación que demuestra las transferencias recibidas y efectuadas, en la que se manejaba el dinero de la víctima.

Lamentablemente, al momento de la diligencia, el presunto estafador no se encontraba en el domicilio, pero continúa bajo investigación y desde la Policía informaron que se lo tiene identificado y esperan poder avanzar con la investigación en su contra y próximamente notificarlo de su imputación.

Asimismo, no se descarta que esté involucrado en otros hechos similares, en conexión con la segunda persona que efectuaba el engaño desde Córdoba.

Recomendaciones para no ser víctima

Toda llamada que guía a cajero es una estafa. Es uno de los puntos clave de cualquier estafa telefónica, ya que el cajero es necesario para la gestión de clave que otorga el control al estafador.

No operar bajo indicaciones. El uso del celular en los cajeros está prohibido para evitar este tipo de hechos, y por eso la entidad bancaria no se hace cargo si el usuario no respeta esa regla.

La Toyota SW4 estafa

-> Cordobés zafó de caer en una estafa gitana neuquina

Otro hombre de Córdoba, en este caso en el rol de víctima, zafó de ser estafado en la compra de una camioneta por personas de la comunidad zíngara local.

Fernando, oriundo de Córdoba, confió a este medio que su historia inició tras encontrar una camioneta en venta por Mercado Libre, que le llamó la atención por su bajo costo.

“Me contacté con el vendedor, me ofrecía una camioneta modelo 2019, pero 0 km, y quería que viajara para hacer la operación allá. Dijo que la fábrica les dejaba la factura abierta para ponerla a mi nombre. Me mandó fotos, hicimos una videollamada para que me mostrara la camioneta, estaba impecable”, relató el hombre.

El monto que pedían, muy por debajo de lo esperado a pesar de que no se trataba de un modelo reciente, no fue lo único que encendió las alarmas del cordobés, sino el trámite que le proponían y el hecho de que, aun sabiendo la situación actual, el vendedor insistía en que el hombre viajara.

“Me dijo que no había problema, que él me hacía un permiso especial para que yo pudiera circular hasta Neuquén. Pero me pedía una transferencia de $50 mil como seña, un valor prácticamente insignificante teniendo en cuenta el valor del vehículo, de casi 3 millones”, contó, incrédulo.

Dubitativo, con la poca información que tenía sobre el vendedor y la ubicación del autoparque, Fernando consultó con un gestor de confianza y amigos de la localidad, que lo apoyaron en la duda y que incluso le señalaron que podía tratarse de gitanos conocidos por ese tipo de tretas.

“Le sugerí al vendedor que viajara para hacer el trámite en mi provincia porque así me dijo mi gestor que debía hacerse, dado que soy de Córdoba, y le dije que yo le abonaba todo en persona. Pero rápidamente se ofendió por mi desconfianza y me cortó”, indicó.

De esta manera, Fernando dio por confirmadas sus sospechas y se salvó de convertirse en una nueva víctima de esta estafa de antaño.