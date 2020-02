Diana Zurco tiene treinta y nueve años y hace cinco que recibió el título oficial de locutora. Después de varias pruebas, en 2015 se convirtió en una de las voces femeninas del informativo de la noche de Radio Ciudad. En esa misma emisora integró los programas “Cosas que pasan” y “Massaccessi que nunca”. Actualmente también trabaja en La Once Diez.

“Hoy soy la primera locutora trans y ojalá algún día eso ya no sea noticia. Por eso, desde mi lugar, desde mi vida, desde mis actos, quiero ser una más en su lugar batallando en este proceso por la naturalización de nuestras identidades en la sociedad. Que dejemos de ser personas raras”, dijo en el 2017 en una nota con la Agencia Presentes.

“¿Sabés para cuánta gente el hecho de que la locutora sea trans les hace mirarnos distinto? Yo intento cambiar eso. Nosotrxs no podemos ni sentarnos en un colectivo o en un restaurante sin que nos miren, nos señalen o se nos rían. A mí en el tren cuando me voy a mi casa muchas veces me dicen cosas. Por eso, cada vez que me llaman para una nota hablo de que nos están matando”, agregó en esa oportunidad.

Con la designación de Zurco, la señal dirigida por Eliseo Álvarez y su gerencia de noticias, a cargo de Daniel Míguez, busca sentar un precedente y contribuir a la impronta que el gobierno de Alberto Fernandez quiere darle al Sistema Federal de Medios Públicos, ligado a la inclusión, la diversidad y el feminismo.

“En nuestra Argentina hay mucho sufrimiento por los estereotipos, los estigmas, por la forma de vestirse, por el color de piel, por el origen étnico, el género o la orientación sexual. Abrazaremos a todos quienes sean discriminados. Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, puede ser discriminado por lo que es, por lo que hace, por lo que piensa. Y esa discriminación debe volverse imperdonable”, había dicho el presidente de la Nación en su discurso de asunción donde reinvindicó al colectivo Ni una menos como "una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república".

Semanas después, con la idea de poner en jaque el llamado techo de cristal que establece límites al crecimiento profesional de muchas mujeres e imposibilita que ocupen lugares de poder, varias figuras femeninas del periodismo fueron elegidas para ocupar puestos de decisión. Por caso, Rosario Lufrano se puso al frente de la presidencia de Radio y Televisión Argentina (RTA), la sociedad del Estado que nuclea a la TV Pública, Radio Nacional y sus 49 emisoras provinciales, mientras que Bernarda Llorente asumió la presidencia de la agencia estatal de noticias Télam y Jésica Tritten llegó a la gerencia de los canales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma CONTAR.

