Por qué El Polaco se puso furioso con Jujuy Jiménez

“No me considero budista pero sí me encanta todo lo que es la espiritualidad, lo que son las meditaciones, me encanta conectar con eso”, explicó Jujuy. Y luego agregó: “Yo me lo imagino al Pelado meditando, ¿se lo imaginan al Pelado meditando?”, dijo refiriéndose al Polaco en una clara confusión de nombres.

Por qué se enojó el Polaco con Jujuy Jiménez.mp4 El fallido comentario de Jujuy Jiménez que generó el cortocircuito con El Polaco.

Toda la mesa estalló en risas y le hicieron notar “¡el fallido que acaba de tener Jujuy!”, en clara referencia al Pelado Guillermo López, su ex pareja. De forma inmediata Jujuy se tapó la boca y se levantó de su asiento haciendo como que abandonaba el estudio mientras sonaba el tema “chau, chau adiós”.

El Polaco tomó la palabra y dijo “abandona el barco...”, entre risas por el fallido y molesto porque no tenía claro si lo había lo tratado de Pelado. Ella se qujó ante el cantante porque se llama Polaco y suena como Pelado, algo que la hizo confundir. ”Pero no es Polaco Pelado...”, le aclaró indignado Ezequiel Cwirkaluk a Jujuy.

Entonces el musicalizador profundizó el entredicho ambientando la escena con el tema de Los Fabuloso Cadillacs que dice “Pelado, sé sos un pelado botón”, de Los Fabulosos Cadillacs. Para cerrar el mal momento, Sofía regresó a la mesa haciendo la señal internacional de fuck you y se llevó el dedo a los labios diciendo: “escuchen, escuchen, les mando besitos”. Punto final de para un entredicho que gracias al sentido del humor del equipo no llegó a mayores