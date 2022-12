Por qué le hacían bullyng a Barbie Simons cuando era una teen

"Todos hemos sufrido bullying en alguna medida, yo fui toda mi vida al mismo colegio y en el medio viví en Paraguay, y volví hablando con el acento. Cuando volví todos me hacían bullying por la tonada. Hasta el día de hoy e acuerdo que cuando hacía educación física usábamos pollera y cuando corríamos me jodían por las celulitis" comenzó relatando la conductora.

Luego de iniciar su duro relato, Barbie agregó "Yo subía y bajaba mucho de peso y no es casualidad que después de todo lo que me atormentaron pasé por una anorexia nerviosa a los 15 o 16 años y creo que merecen ser nombradas".

Mientras Simons contaba los hechos, Kusnetzoff aseguraba que hasta el día de hoy se siguen viendo esos casos. Luego la conductora agregó "Yo se que era otra época, otra conciencia social. Por suerte o las vi nunca mas, pero si me las cruzara ahora les diría todo el daño que me causaron".

barbie-simons-1920.jpg

Antes de finalizar con su intervención, Barbie dijo "Ellas eran las populares del colegio, y me decían que en vez de gastarme plata en comprarme ropa en el shopping me comprara algo para taparme las celulitis. María Elena y Giorgi, lo digo sin miedo". A la conductora no le tembló el pulso a la hora de dar el nombre de las agresoras en la televisión.

Luego, Andy agregó "Es importante reconocer el daño que te causan en la vida, hasta el día de hoy, porque hay gente que termina mal". Para terminar con su historia, Barbie cerró "Es muy jodido, yo empecé un tratamiento y bajé casi 16 kilos. Es algo que te marca para siempre".