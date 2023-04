Por qué Mariana Fabbiani se fue a vivir a México de un día para el otro

Mariana Fabbiani se embarcó en un grandísimo proyecto laboral que será su regreso a las pantallas, pero esta vez será por vía streaming. Aún no contó de qué se trata en su totalidad este nuevo trabajo que la tiene instalada en México , pero por lo que dejó entrever la ex conductora de El Trece , se trataría del mundo de la moda .

"Estoy en Ciudad de México. Es la segunda vez que vinimos con este proyecto. Mucho no puedo contar porque no me dejan... Recorrimos muchísimas lugares y ciudades de la moda. Estoy entrevistando gente muy interesante en temas que nos interpela", fue lo único que reveló al momento sobre la serie que saldrá por la plataforma Star+.

Sin dar nombres ni detalles Mariana se mostró en diferentes ateliers de consagrados diseñadores de indumentaria y dejó espiar a sus seguidores un poco de lo que son las intensas filmaciones.

"Anduve por las principales capitales de la moda, conocí historias que me interpelaron y entrevisté gente tan interesante! Ya les quiero compartir… pero más no puedo spoilear", escribió hace pocos meses Mariana junto a un álbum de fotos.

1.JPG

2.JPG

3.JPG

"Hoy me dieron ganas de escribirles. Hace un tiempo que no nos vemos por la tele, que fue el ámbito donde nos conocimos, donde me formé, donde me vieron crecer, cambiar, reírme mucho, y ponerme muy seria también. Mi vida transcurrió ahí, al aire: de lunes a viernes, por 27 años en vivo, con kilos de maquillaje y miles de horas de camarines", empezó el texto que publicó Mariana Fabbiani en sus redes sociales y con el cuál le habló a sus seguidores acerca de sus sensaciones luego de mucho tiempo alejada de la televisión.

"Mis embarazos, el nacimiento de mis hijos, las pérdidas de seres queridos, los aciertos, los tropiezos, el amor, las decepciones, todo pasó ahí, siempre a la vista; sometido al escrutinio", se sinceró al respecto de todo lo que le pasó en la televisión a la conductora.

Reflexiva, concluyó: "Tolerando a veces mentiras y críticas mal intencionadas, sin responder, confiando que al final ustedes siempre podían ver quien soy. Sin dudas lo que más prevaleció en todos esos años fue el cariño que recibí del otro lado. ¡Siempre! Y el amor por mi trabajo. Estoy tan agradecida a todo lo que recibo a diario en la calle, los comentarios amorosos. Siempre valoro la mirada que va más allá. Y hay tanto de eso que emociona".