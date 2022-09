La causa por la que se divorciaron Mariana Fabbiani y Gastón Portal hace 21 años

El recordado Mariano Mores , abuelo de la conductora, brindó un show en homenaje a los novios, que lo disfrutaron junto a gran parte de la colonia artística que estuvo presente en el evento. Entre plato y plato, quienes no querían bailar podían participar de los juegos que había en el parque de la estancia, entre los que se destacaba un toro mecánico.

Fue la celebración de lo que parecía el comienzo de un matrimonio sólido y duradero. Pero nada es para siempre y al poco tiempo las cosas empezaron a funcionar mal. Comenzaron a correr rumores de crisis y si bien ninguno de los dos confirmaba la separación, enseguida se confirmó que el matrimonio había durado apenas dos años.

Mariana Fabbiani y Gastón Portal.jpg Mariana Fabbiani y Gastón Portal se casaron después de un noviazgo de ocho años. Pero el matrimonio duró apenas dos años.

Las sospechas se confirmaron cuando al anunciarse la programación de Canal 13 del año 2005 se supo que Mariana no sería la conductora del nuevo ciclo de El Ojo Cítrico, que producía GP, la productora de su marido, y su lugar lo ocuparía Pamela David. Mientras tanto se hablaba del desembarco de Fabbiani en América para conducir un magazine.

Tuvo que pasar todo un año para que la conductora revelara que estaba separada de Portal. En una charla con Infobae dijo que fue "una decisión muy charlada y pensada. Tuvimos la posibilidad de elegir de nuevo, nos miramos y nos dimos cuenta de que no estábamos viviendo lo que habíamos soñado y que no era tarde para rearmar nuestras vidas".

Aunque fue pensada y llevada a cabo con madurez, la separación fue muy dolorosa para Mariana. Decidió no trabajar por un tiempo para poder vivir su duelo con tranquilidad y, con el tiempo, volver a la pantalla con la misma alegría que irradió desde sus comienzos una vez que estuvo recuperada del dolor y la decepción que le causó el fracaso de su matrimonio.

Cuando le preguntaron cuáles fueron las causas de la ruptura, respondió: "Con Gastón bromeábamos que evidentemente el casamiento trae problemas. No me arrepiento de nada, fue el amor más grande de mi vida y la relación merecía una boda. Prefiero mil veces haber tomado la decisión de distanciarnos a los dos años de matrimonio y no haber llegado a los veinte de soportarnos”.

Poco tiempo después Mariana se enamoró de otro productor, Mariano Chihade, con quién ya lleva 16 años de pareja y tiene dos hijos: Máximo (8) y Matilda (12). Hace pocos días Chihade cumplió años y ella le dedicó unas emotivas palabras: "Gracias por hacerme disfrutar cada minuto de la vida. Te amo. Que seas muy muy feliz. Creeme que me voy a encargar".