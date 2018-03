¿Por qué no debutó Santo Biasatti en la pantalla de Crónica?

Sin embargo, el ex conductor de Telenoche aún no logró sellar un acuerdo con las autoridades de la señal para desembarcar con su envío. Al parecer, pidió que se cumplan una serie de condiciones que todavía no habrían sido garantizadas por la producción de su nuevo programa.

Según publicó Clarín, el tema económico sería uno de los principales puntos a conversar dado que Santo "habría pedido, entre otras cosas, más dinero por su labor".

A su vez, solicitó un camarín propio y un remis que todas las mañanas lo vaya a buscar y lo lleve al canal y luego de regreso a su casa, ubicada en un barrio privado de Pilar.

Por el momento, se habla de un posible debut de Santo por la pantalla de Crónica para el próximo 19 de marzo, o en su defecto, para el lunes siguiente a esa fecha. Es decir, el 26. Lo curioso es que aún no se grabó ni siquiera la promo del ciclo en cuestión ni tampoco se hizo ningún tipo de anuncio en ese canal de noticias.

En cuanto a la franja horaria que ocupará el noticiero, es probable que salga al aire de lunes a viernes pero de 7 a 10 de la mañana, aunque en un principio se barajó que se emitiría de de 6 a 9. De esta forma, Biasatti pasaría a competir con los noticieros de los canales de aire más famosos del país, como Buenos días América (con Antonio Laje); Arriba Argentinos (con Marcelo Bonelli) y Buen Telefe (con Adrián Puente).

