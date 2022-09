Por qué se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi

Sin embargo, al ser consultados por el tema, los actores aseguran que no todo es un lecho de rosas para ellos, y a pesar de que se aman y se llevan bien la mayoría del tiempo, tienen problemas como cualquier otra pareja. A tal punto que incluso llegaron a estar separados por un tiempo.

Fue en 2014, y solamente por diez días y, a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, no fue por una infidelidad o por el desgaste de la rutina, sino algo totalmente diferente.

Nico Vázquez y Gimena Accardi 2.jpg

“Yo grababa Mis amigos de siempre y todas las noches protagonizaba Stravaganza Tango. Y Gime hacía Dos pícaros sinvergüenzas. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones. Nos tomamos un tiempo para ver qué sentíamos y estuvimos separados diez días”, explicó Nico Vázquez.

Nico Vázquez y Gimena Accardi 1.jpg

“La pareja perfecta no existe porque no existe la perfección, sino más bien lo contrario, la imperfección. Se trata de poder convivir con eso, y de darnos cuenta de que cada ser humano es distinto, y que lo que parece perfecto para uno resulta sumamente imperfecto para otro. Buscar la perfección suele ser el error más grande que cometemos como humanos, eso no existe. Sí se puede buscar tener una buena pareja, acompañarse, disfrutar de la convivencia. En definitiva, todo se trata de amor. Con Gime llevamos 15 años juntos y en el medio nos pasaron un montón de cosas, muchas fueron bastante terribles y públicas, y así y todo seguimos eligiéndonos, agarrándonos de la mano. De eso se trata”, amplió el actor.