El secretario general sindicato de Peones de Taxis, Eduardo Lira, pidió mayor seguridad y que la policía realice controles sorpresivos, los cuales, según Lira, no se están haciendo.

“Hace cuatro o cinco días que venimos sufriendo robos, con agresiones, como la del lunes a la madrugada en calle Gatica, donde agredieron a un chofer y le dejaron con cortes superficiales. También una compañera sufrió un asalto con arma de fuego y otro hecho que fue abortado por los mismos taxistas”, señaló Lira en declaraciones a LU5.

“Queremos que se mejoren los controles porque sino venimos atrás de la pelota. Tiene que haber más operativos sorpresivos en zonas inseguras. El botón antipánico puede ayudar pero no es la solución”, indicó.

Y agregó: “En su momento había operativos sorpresivos y hoy no los vemos en la calle, faltan en lugares que los delincuentes no sepan que la policía va a estar. Ellos sabe dónde hay controles y los evitan, dirigiendo al chofer por otro lado. Y por más botón de antipánico cuando ya se cometió el robo no hay nada que hacer”.

El martes por la noche, una remisera llevó a tres pasajeros desde Remigio Bosch al 2000 hasta Rosa Alanís y Figueroa. Al llegar a destino le apuntaron con un arma, le robaron la plata, la cartera y le dijeron que se fuera porque si no "te limpiamos".

Marcela, dueña del vehículo del alquiler, dijo a LU5 que "la zona de mayor peligro es la de Confluencia". Y agregó: "Nunca te esperas eso, y siempre andas con miedo".

Los delincuentes, luego de perpetrar el robo a la remisera, abordaron un taxi hacia calle Pomona del este capitalino. Mientras se dirigían al lugar el chofer advirtió que éstos iban manipulando un arma, por lo que alertó a la Policía y éstos finalmente lograron atrapar a los sospechosos cuando intentaban ingresar a una vivienda del sector.

Desde la Policía, por su parte, se indicó ayer se llevaron a cabo allanamientos relacionados al episodio sufrido por la remisera. "Se allanaron dos viviendas de calle Pomona del barrio Confluencia y se secuestraron municiones de calibre 32 y 22 mm", comentaron fuentes policiales.

También se incautó una cartera con documentación de una mujer, que había sido abordada en la vía pública y a la que habían robado 10000 pesos y un teléfono celular.

