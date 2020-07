¿Por temor al COVID-19? Feinmann contó porqué dejo el aire

“¿Vio cuando se le viene a la cabeza todos los síntomas que provocan el COVID-19? Uno de esos era el dolor de cabeza. No me sentía bien, me sentía como un poco mareado, y dije ‘me voy, quiero cuidar a mis compañeros, por las dudas’. Y me levanté y me fui. No me quise quedar a seguir probando a ver si se me pasaba el dolor de cabeza o no”, agregó Feinmann.

Ante estos síntomas, el periodista se realizó el test rápido durante el fin de semana. “Gracias a Dios, dio negativo. ¿Pero uno se vuelve paranoico, no? Que cualquier resfriadito, o cualquier agüita que le cae por la nariz, o cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de panza, cualquier dolor muscular, uno ya piensa que tiene el coronavirus”, consideró.