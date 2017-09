Por Trump, los Emmy se convirtieron en un show político

Donald Trump se quejó hasta en los debates televisados durante la campaña electoral de no haber recibido nunca un Emmy por su reality "The Apprentice", a pesar de las varias nominaciones recibidas. "Se lo deberían haber dado ¿Por qué no se lo dieron? Si lo hubiera ganado, tal vez nunca habría entrado en la carrera presidencial. Nunca se los perdonó y nunca se los perdonará", dijo la noche del domingo el presentador este año de los premios de televisión más importantes, Stephen Colbert.