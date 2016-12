Procesan a CFK y la embargan por asociación ilícita

Buenos Aires.- Cristina Fernández de Kirchner fue procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una asociación ilicita que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner para la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, en beneficio del empresario Lázaro Baéz.

En igual situación, y con montos de embargos similares, quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación Carlos Santiago Kirchner -primo de Néstor-, y el también detenido y procesado Báez.

En una resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron una “asociación ilícita que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015”. Para el magistrado, “se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Báez por sumas mayores en promedio al 15% del presupuesto original”.

Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos. La resolución agrega que la asociación ilícita habría estado destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en Santa Cruz.

46.230 millones de pesos, desviados a las empresas de Báez.

