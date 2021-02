Publican video de Maradona grabado días antes de su muerte

El video de Diego Maradona fue grabado por su ex pareja Verónica Ojeda, y allí se ve al astro del futbol mundial comiendo. En el clip, de unos 35 segundos de duración, el fallecido futbolista declara: "Hola, Luque. Estoy abollado, pero todo bien. Sabés que me gusta la intimidad... cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera".

Embed

Cronología de hechos

El 3 de noviembre de 2020, Diego Maradona fue internado por una descompensación,

Posteriormente fue operado de un hematoma subdural que se le detectó en una tomografía.

El 11 de noviembre Diego Maradona recibió el alta médica y pudo regresar a su casa, con sus cercanos.

recibió el alta médica y pudo regresar a su casa, con sus cercanos. El astro del futbol murió el pasado 25 de noviembre de 2020 a sus 60 años de edad.

La muerte del astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, sigue causando conmoción entre los fanáticos del balonpie mundial. Pero las recientes declaraciones del sobrino con quien convivía “el pelusa”, Johnny Espósito, llenaron de tristezas a quienes seguían la trayectoria del 10.

Durante su participación en el programa Vino para vos del Canal KZO, Espósito sorprendió al mundo al asegurar que Maradona “ya no quería vivir”.

“Tengo el recuerdo cuando lo despido y él se va a dormir. Ese día estuvo bien, pasa que él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Yo pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota”, selañó visiblemente emocionado el hijo de María Rosa Maradona.

También, el sobrino de Maradona aseguró que “el pelusa” se encontraba agobiado por los problemas de salud que le impedían llevar una vida normal, una vida como la que había estado acostumbrado. “‘No quiero seguir así', me dijo. No sé si sentía que se iba a morir, pero él jodiendo te decía: ´Yo viví hasta los 60, ya está, ya no quiero más´”, contó Espósito.