El ex futbolista pasa unos días de vacaciones en la costa uruguaya y su estilo hizo recordar a Tom Hanks en el histórico film.

Punta del Este: ¿sos vos Juan Pablo? El look de Sorín a lo Forrest Gump

Juan Pablo Sorín disfruta de sus vacaciones en Punta del Este junto a su familia. El destino elegido no llamó la atención, ni cómo decidió pasar su tiempo libre. Lo que sí llamó la atención de todos los presentes en el balneario uruguayo fue el look del ex futbolista.