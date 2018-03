¿Qué decisión tomó Adrián Suar sobre el caso Darthés?

“No tengo idea de qué va a pasar. Pero Adrián (Suar) es un gran hombre, es todo lo contrario a un hombre violento o acosador (en referencia a Darthés). Yo espero de él un acto ejemplificador. Sé que no le gusta ser el verdugo”, afirmó la actriz, dando a entender que debería separar al actor de la tira.

Sin embargo, Adrián Suar habló con Infama y negó tomar una medida de ese tipo. "Yo no lo voy a desvincular a Juan. Lo quiero escuchar a él a ver cómo está, a ver qué siente, si se quiere ir", arrancó el gerente de programación del canal.

Consultado sobre las declaraciones de su ex, dijo que "es una opinión de ella que yo respeto", y continuó: "Obviamente, mucha gente me pide eso. Es un tema delicado, hay que saber qué se hace".

En relación a las denuncias realizadas por Calu Rivero y las otras actrices, Anita Coacci y Natalia Juncos, aseguró: "Yo no creo que hayan mentido, creo que son sensaciones que habrá sentido Calu y situaciones que habrá vivido, y si lo dice es porque debe ser su verdad", expresó.

"A veces hay una sola verdad, a veces hay verdades a medias, a veces hay subjetividades. Yo no estuve, no pasó ni en mi canal ni en mi productora, pasó hace muchos años, lo que no significa que no sean ciertas", agregó al respecto.

"A mí me cuesta. Y, aunque esté equivocado, porque puedo estar equivocado, no soy el dueño de la verdad, pero me cuesta tomar una decisión, sobre todo porque está judicializado el tema de Calu", manifestó.

"Me cuesta mucho tomar la decisión de sacar a alguien del trabajo. ¿Qué es lo que uno debe hacer?, ésa es la pregunta. Si la sentencia es sacar el trabajo, me gustaría que se abra ese debate. La pregunta es ¿al fuego con las brujas? puede ser, yo no estoy tan de acuerdo", finalizó Suar.

