Qué dice la denuncia por abuso sexual que presentó Flor Moyano de El hotel de los famosos 2 contra Juan Martino

“Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”, dice la denuncia de Flor Moyano contra Juani Martino.

“Cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales, sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”, agrega el texto de la participante.

“El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola (...). Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”, revela.

Flor Moyano contra 1.jpg

Con mucho cuidado, Flor Moyano fue contando uno por uno los maltratos que recibió por parte de Juani Martino, hasta que empezó a relatar los hechos más virulentos del caso, en donde asegura que abusó de ella en varias ocasiones.

“Un día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva, se metió detrás de mi vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba”, contó Flor Moyano.

“En otra oportunidad, se metió en el baño y comenzó a tocarme. Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro, sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritualmente y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada”, agregó Flor.

Embed

“Finalmente, el 24 de noviembre del 2022 me enojé con él porque en un juego en el que decíamos lo mejor y lo peor del otro, me expuso adelante de todos dando a entender que yo era débil, que yo solo era una chica linda que nadie iba a recordar, que no generaba nada al programa (...). Seguidamente, Federico Barón lo corta mientras me estaba hablando, se puso como loco, se levanta y se comportó de manera violenta frente a todos. Esa semana ya había tenido varias discusiones con un participante llamado Fernando Carrillo, al cual le pegó en un juego. (...) Esto y la falta de intervención por parte de todos los participantes, de manera directa e indirecta en el reality, me dejaron con una única certeza: que yo estaba sola ante los abusos”, reveló Moyano.

Finalmente, la actriz reveló cual fue el último episodio de abuso que sufrió por parte de Juan Martino, cuando este fue a su cama en la noche luego del incidente que relató previamente.

“Me dice que me quiere sentir. Y yo le digo que no, que no quería. Intento utilizar las cámaras como excusa, le digo que estaban grabando. Y me dijo que él sabía que las cámaras no funcionaban y no grababan, que no se veía nada porque no estaba la cámara infrarroja. Sin darme tiempo para contestar y sin negativa a tener relaciones sexuales con él y todas las cosas que le manifesté, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar”, contó.

“Una productora de la mañana, Florencia, me vio angustiada ante el episodio. Fuera de cámara le comento lo sucedió, ella actúa al instante, me dice que iba a comunicar lo sucedido a producción. Yo busco a Flor Ventura y le cuento lo que pasó la noche del jueves. Hasta que me llama la producción y me aislaron para hablar con la psicóloga. Ella me dijo que a él lo iban a echar del juego, que todo iba a estar bien. Yo estaba completamente bloqueada. Al rato viene Pablo, el director de la productora, para decirme que ya lo habían echado del programa al participante y que cuente con ellos para lo que necesitara”, reveló Flor Moyano.