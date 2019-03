Que el gol no vuelva a darle la espalda al clásico

Maxi Herrera y Pablo Vergara son los dos romperredes de Cipolletti y también vienen de marcar en el reciente compromiso, en este caso en el agónico empate ante Ferro de General Pico de local. El domingo, desde las 18 en La Visera, los cuatro intentarán continuar con la racha favorable, y devolverle al clásico las emociones. En la previa, posaron para LM Neuquén y compartieron sensaciones.

4 goles anotaron entre Jeldres, Klusener, Herrera y Vergara el domingo.

“Ojalá pueda marcar con Cipolletti. Obviamente que me dio confianza el gol ante Roca, lo venía necesitando”, asegura Klusener, quien se reencontró con el gol. E imagina “un partido difícil por que los dos estamos urgidos de puntos más nosotros que ellos igualmente. Estamos obligados a ganar”.

Su socio de ataque admitió “sería lindo convertirle a Cipo. Con Toti (por Klusener) siempre tratamos de buscarnos, acompañarnos y esperamos repetir lo del domingo pasado”, se ilusionó Jeldres, aunque aclaró que lo primordial es que “el equipo gane”.

Del otro lado, Vergara transita su temporada personal más fructífera en las redes adversarias (6) y no desconoce la actualidad del Rojo. “Debemos abstraernos y aprovechar las urgencias de ellos para explotar los espacios que nos pueden dejar en los últimos metros. Ojalá haya un lindo clima en las tribunas porque el equipo viene en alza”. Herrera, por su parte, tiene claro su rol: “Cuando no se puede jugar, metemos todos porque no nos sobra nada”, sintetizó. ¡Que salga el gol en La Visera!.

"Tenemos que ganar porque aspiramos a clasificar a los playoffs. No queremos estar libres en un mes. Ellos van a tener que salir en algún momento del partido”.Pablo Vergara, el 10 es el goleador de cipo.

Cipo no confirmó el once y al Monito le dieron tres fechas

Cipolletti hizo fútbol pensando en el choque del domingo a las 18 en La Visera ante Independiente de Neuquén, pero el técnico no confirmó el once titular.

Gustavo Coronel suma muchas bajas para el choque de vecinos por las expulsiones de Gabriel Chironi y Daniel Opazo (tres fechas de suspensión), y el cuidado a Elvis Hernández por el golpe en la cabeza.

El central ayer no practicó con el grupo. Más allá de los deseos del juvenil, se respetará la prescripción médica porque sigue sintiendo dolores en el oído. Se le indicaron estudios más exhaustivos que cumplió en la Fundación Médica.

Está fuera de los planes y su lugar sería ocupado por Nicolás Hours para formar dupla central junto con Martín Zbrun.

Juan Strak por Chironi es una certeza y por la baja del Monito Opazo, el Albinegro maneja variantes: Germán Weiner, Diego Romero y Lucas Comachi. La buena es la recuperación de Jonathan Morales como lateral izquierdo, quien volvería a su lugar en la última línea.

La probable: Facundo Crespo; Matías Carrera, Hours, Martín Zbrun, Morales; Eduardo Scaserra, Strak, Pablo Vergara; Weiner o Diego Romero; Enzo Romero y Maximiliano Herrera.

En el Rojo, equipo que gana no se toca para el derbi

Independiente ganó su primer partido en mucho tiempo el domingo en Roca y Luis Murúa cumpliría con el viejo axioma futbolero: equipo que gana no se toca.

Es que al parecer el 11 sería con Pontet; Solís, Clemente, Artaza, César Medina y Valenzuela; Azaguate, Berra y Graziano; Jeldres y Klusener.

Así, el defensor central Carlos López Quintero seguiría afuera pese a cumplir la sanción.