Qué es lo que Isabel Macedo no le puede perdonar a Facundo Arana

El actor salió a defenderla luego de las críticas en las redes, sin embargo, ella no se lo tomó de la mejor manera.







En los últimos días, Isabel Macedo fue víctima de un fuerte ataque por parte de varios usuarios de internet que criticaron el aspecto de su hija Julia. La actriz recibió la inesperada defensa de Facundo Arana, ex suyo. Sin embargo, la reacción de la artista ante las palabras de su ex pareja más que alegrarla terminaron reviviendo una polémica de hace más de una década.

"Isabel es idéntica a su bebé. Y si ella es una de las mujeres más lindas, podés garantizar que esas dos hijas, van a ser de lo más bello que van a ver en la vida. Ponerse a hablar de un bebé me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije 'qué bien que respondió y que mal la gente que hace esas cosas’. Malísimo", dijo Facundo Arana en una nota, saliendo a defender a su ex pareja.

Embed Por eso, cuando le preguntaron a la actriz si había escuchado las palabras del artista, a muchos les sorprendió su fría respuesta. "No sé que dijo. No escuché nada", intentó cambiar de tema, sin embargo, ante la insistencia de los periodista Isabel Macedo terminó respondiendo enojada: "No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios... Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero".