Isabel Macedo salió al cruce de los dichos de Facundo Arana sobre su bebé

Su beba Julia, de 7 meses, fue blanco de comentarios desafortunados cuando ella posteó una foto de la niña en malla de la mano de su papá. "Me parece que tiene que adelgazar” y “no la dejen engordar más” fueron algunos de los más desagradables. Mucha gente salió a respaldar a Macedo haciendo hincapié en que no se debe opinar sobre los cuerpos ajenos y menos si se trata de un menor.

Consultado sobre los agravios que recibió Julia, dijo: “Por mi historia con Isabel Macedo yo vi setecientas mil fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé. Entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho, entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida”.

Isabel Macedo y Julia.jpg Isabel Macedo disfruta de la playa de Punta del Este junto a su beba Julia, que fue víctima de comentarios desafortunados en Instagram.

También destacó la respuesta de Macedo en las redes. “Ponerse a hablar de un bebé me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor. Hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije 'qué bien que respondió y que mal la gente que hace esas cosas’. Malísimo”, expresó Facundo.

“Yo Te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR , lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar”, decía la publicación junto a una foto de ella con la beba.

El sábado 28 Isabel se prestó a una entrevista en el ciclo radial Agarrate Catalina, donde repitió algunos conceptos como los que ya había escrito en Instagram. Luego, Catalina Dlugi quiso saber qué opinión tenía sobre los comentarios de su ex pareja. “No sé qué dijo. No escuché nada”, respondió tajante. La conductora le repitió las palabras de Facundo. Entonces Macedo dio una filosa respuesta.

“No me cae de ninguna manera, ni bien ni mal, al igual que esos comentarios... Yo tengo cerca a la gente que quiero, a la gente que me cuida, a la que respeto y admiro. Ese es el círculo en el que me quedo parada firme, yendo hacia donde quiero”, expresó sin titubear la actriz.