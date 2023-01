Qué respondió Facundo Arana cuando le preguntaron con quién no volvería a trabajar

“No, y además no lo diría nunca. Por supuesto que tengo gente favorita con la que me gustaría trabajar más o gente con la que prefería no hacerlo, pero decirlo es lo 'Anti Arana'", aseguró el actor con su actitud habitual.

Facundo Arana 1.jpg

"Si yo no quisiera trabajar con vos y me ofrecen hacerlo, jamás diría que no lo quiero hacer porque estas vos simplemente diría que no lo puedo hacer y listo. Es una cuestión de ética, de cómo te criaron en tu casa", reiteró Facundo Arana muy seguro de sus palabras.

Además, el actor opinó que hacer eso sería sacarle el trabajo a alguien, algo que él no haría por ninguna razón del mundo. "El tema es como lo haces vos, yo si no quiero trabajar con alguien directamente no acepto el papel, no le voy a sacar el trabajo a nadie ni meterme con los contratos ajenos porque yo no soy así", aseguró.

Facundo Arana 2.jpg

"Todos estamos acá y necesitamos trabajar y mantener a nuestras familias", explicó Facundo Arana antes de cerrar: "Yo no entiendo como la gente se mete con el otro, tanto con el cuerpo como con la carrera. me parece una falta de respeto y muy grave".