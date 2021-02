¿Qué pasa con Montiel y su recuperación?

Sucede que si bien Gonzalo Montiel había comenzado a intensificar los trabajos para dejar atrás esa sobrecarga muscular que sufrió en el gemelo izquierdo que padeció hace ocho días (fue el 1° de febrero), la presencia de Cachete como titular para el duelo ante el rival del Federal A no está confirmada. De hecho, a dos días del encuentro es más duda que certeza.

MONTIEL RIVER22.jpg Se espera que en los próximos días Montiel regrese a pleno con River.

Porque el lateral derecho, que durante la semana pasada finalmente firmó su renovación de contrato hasta diciembre de 2022, este lunes (hubo hisopados, todos negativos) siguió trabajando de manera diferenciada y todavía no participó si quiera de los trabajos tácticos-técnicos que se llevaron adelante el finde en el River Camp. Es decir que, pese a que se constató mediante estudios que no hubo lesión muscular sino sólo una sobrecarga, a Montiel no le están permitiendo soltarse y trabajar a la par del resto de sus compañeros.