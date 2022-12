Qué tomaron Sergio Lapegüe y su esposa, La Bochi, en su primera cita

Sergio Lapegüe es uno de los periodistas más queridos por el público por su carisma , su positivismo y porque desprende buena energía con su presencia. Además, no solo tiene un ciclo radial que la rompe con Atardecer de un Día Agitado, sino que conduce Tempraneros que también es un programa de primera en cuanto a audiciencia y lleva adelante su banda de música, y a pesar de todo se da el tiempo para mantener una hermosa relación.

VQT7YSQIDRFP3GZQHZTZMNZOZI.jpg Sergio Lapegüe, un hombre familiero

“Fue muy divertida porque yo le pedí su teléfono en un boliche de Adrogué donde nos conocimos, pero no lo anoté: lo recordé de memoria y la llamé al otro día para salir”, comenzó el relato de Sergio.

Además, en cuanto a las casualidades de la vida dijo: “Nos encontramos por Adrogué pero increíblemente vivíamos a 6 cuadras de distancia en Lomas de Zamora: una locura lo que es el destino porque también fuimos al mismo colegio y teníamos muchos amigos en común”.

Pero lo más llamativo fue cuando reveló el detalle de su primera salida juntos: “¿Te cuento otro detalle gracioso de esa primera cita? La pasé a buscar a las 19 la pasé y fuimos a tomar algo a un bar de Adrogué: yo pedí un café con leche con tres medialunas...!Y ella un Gancia con limón! Debe haber pensado: "Que raro que es este flaco. Pero bueno, como verás, soy honesto: así de loca fue nuestra primera salida”.

A pesar de esa discrepancia en aquel primera cita, Sergio mantiene la llama y reveló: “Lo que tuvo desde el principio y lo sigue teniendo ahora es la autenticidad: ella es muy directa y si algo no le cabe, no hay forma de que lo dibuje. !Eso me encanta de ella!”.