Su popularidad la llevó a grabar temas junto a J Balvin, Maluma, Andrea Bocelli, J Balvin, Iggy Azalea, Major Lazer, Alesso, el Mayor y Poo Bear, entre otros.

Embed

Anitta fue de menor a mayor. Con tan sólo 8 años, comenzó a cantar el coro de la iglesia, y a los 11, con gracias a una beca del estado, inició sus estudios de inglés.

Embed

Si bien su debut en las grandes ligas llegó cuando cumplió sus 17 años -ya había logrado terminar todos sus estudios y había ganado el trofeo Revelación de la Música, premio importante en Brasil- fue en 2013 cuando dio el gran salto con el lanzamiento de su primer disco Anita. Su sencillo, Show de las Poderosas, se convirtió en un éxito y estalló con más de 36 millones de visualizaciones en YouTube.

Su gran consagración la llevó a convertirse en uno de los jurados de La Voz de México.

“Es la primera vez que veo a @Anitta y me cayó tan bien lo auténtica que parece que me dieron ganas de escuchar su música #PodemosHablar #Ph #Anitta”; “Cómo que ahora solo quiero escuchar @Anitta porque me enamore de ella en PH” y “Necesito ir a un show de Anitta. Hoy empecé a ver la serie en Netflix y ahora verla en PH que mina crack. Me estoy volviendo fan”, fueron algunos de los mensajes que circularon en la red.

Embed @Anitta Felicitaciones por participacion en "Podemos Hablar"Sos una mujer muy cálida, cantas muy bien, valiente al hablar de tu vida personal y sos muy hermosa mujer. Q seas muy feliz — Omar Martinez (@omar_martinez77) 25 de noviembre de 2018

Embed Si habia algun motivo para seguir viviendo es Anitta en podemos hablar. Que mujer hermosa por Dios — Alfonso Menvielle (@Alfoon_11) 25 de noviembre de 2018

Embed Es la primera vez que veo a @Anitta y me cayó tan bien lo auténtica que parece que me dieron ganas de escuchar su música #PodemosHablar #Ph #Anitta — Pepper (@peperina_online) 25 de noviembre de 2018

Embed Cómo que ahora solo quiero escuchar @Anitta porque me enamore de ella en PH — Debora Belén Salinas (@deborabelenss) 25 de noviembre de 2018

Embed Necesito ir a un show de anitta, hoy empece a ver la serie en netflix y ahora verla en ph q mina crack, me estoy volviendo fan — aldiicai (@aldiicai16) 25 de noviembre de 2018

LEÉ MÁS

La neuquina Sofi Morandi le puso el ojo a Fran Tinelli

¿Rami Malek va por el Oscar?

Con material inédito, Nat Geo revive a Cerati