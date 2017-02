¿Quién es Claudio Tapia, el candidato a presidir la AFA?

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

Se hizo desde muy abajo, tanto en la vida como en el fútbol. Nacido en un barrio de San Juan, criado a los ponchazos en Buenos Aires. Su primer trabajo fue de barrendero. Su equipo, el modesto Barracas Central. Pegó un salto grande en todo sentido cuando conoció a María Moyano, la hija del dirigente Hugo Moyano y actual titular de Independiente. Al lado de un poderoso se le abrieron muchas puertas y fue ganando poder. Hoy, Claudio “Chiqui” Tapia –de él se trata– es el gran candidato a convertirse en presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que vive su crisis más grande. La idea es conocer un poco más a quien hasta no hace tanto era un “tapado” y que ahora está cada vez más cerca del ansiado sillón de calle Viamonte.

Amado por los clubes del ascenso y temido por las entidades importantes, que se le acercan por interés o le muestran los dientes y lo combaten, como el caso de River. Dicen que es hincha de Boca y del santo sanjuanino y que tiene un palco en La Bombonera.

En el sindicato fue creciendo a pasos agigantados, al igual que en el fútbol. De hecho, maneja la empresa que recolecta residuos en la Capital Federal. Hizo bien los deberes con el suegro, quien fue el que primero le presentó la oportunidad de presidir Barracas Central y lo apuntala en su carrera.

Ya demostró que no le tiembla el pulso. Se considera grondonista y hasta se animó a enfrentar a Marcelo Tinelli, con el que ahora comulga mejor. Supo también ganarse la simpatía y el aval de Daniel Angelici, el presidente de Boca.

Pero donde más lo respaldan es en el fútbol del ascenso. Allí cuenta con el apoyo incondicional de la mayoría de las entidades. Dicen quienes conocen la interna de AFA que fue el único que desde el famoso 38-38 no paró de trabajar y construir poder de cara a los futuros comicios. Mientras el resto se debilitaba, él sumaba voluntades y adeptos.

Su imagen es cada vez más fuerte. “De no pasar nada raro, será el próximo presidente de la AFA. Y hoy, si te fijás, es el único aspirante que hay, ¿o vos conocés otras opciones?”, señaló a LM Neuquén una fuente que conoce los pasillos de la AFA como a su madre.

Algunos le cuestionan que “se pasa de rosca política”. Se le elogia su generosidad con los clubes modestos. Claudio Tapia, el ¿nuevo Grondona?.

Sobisch y Caldiero sobre tapia

La mirada de los presidentes de los clubes regionales

“A mediados del año pasado me dijo que iba a ser el próximo presidente de AFA. Es un luchador y ha logrado el consenso en el ascenso. Lo veo con personalidad y objetivos claros”, analizó a Tapia Gastón Sobisch, presidente del Rojo neuquino. Su par de Cipo, Santiago Caldiero, indicó: “Se unió a Toviggino y eso es bueno para el Federal A. Ojalá pueda rodearse de los grandes porque, si no, mucho no podrá hacer. Es importante que conozca la problemática del interior. El que venga debe obligar a los clubes a ordenarse, a pagar y no deber”.

Arde Troya en la famosa Asamblea del adiós al FpT

BUENOS AIRES

Y llegó el día. La AFA sentará hoy las bases de un nuevo orden en el fútbol argentino cuando realice una Asamblea Extraordinaria de Representantes en medio de la crisis más grande que se recuerde.

La convocatoria fue para las 15 y por última vez ejercerá la soberanía el anacrónico cuerpo de representantes que protagonizó acaso el papelón más grande de la vida institucional de AFA, con un empate a 38 votos entre 75 miembros en las frustradas elecciones presidenciales de diciembre de 2015. El neuquino Gastón Sobisch será uno de los asambleístas.

¿Qué se define?

El orden del día, que será tratado por 72 asambleístas, estará formalmente encuadrado para votar la rescisión del contrato de Fútbol para Todos (FpT) y otra Asamblea Extraordinaria, que comenzará a la media hora de finalizada la anterior, con la tarea de aprobar el nuevo estatuto de la entidad, fundar la Superliga y fijar el calendario electoral para sustituir al Comité de Regularización dispuesto por la FIFA y la Conmebol.

A propósito, en la misma Asamblea Ordinaria, la AFA debía aprobar al nuevo licenciatario (Fox/Turner, ESPN o Mediapro), pero la decisión fue pospuesta para la próxima semana. Esta modificación abrió un interrogante en relación con la vuelta de los torneos. Habrá que arreglarse de momento con los 350 millones que depositará el Gobierno por la rescisión de FpT. Esa suma será repartida de la siguiente manera: 15,3 millones para Boca Juniors y River Plate; 10,1 millones para Independiente, Racing Club, San Lorenzo y Vélez; 7,4 millones para los 24 clubes restantes de la Primera División; 1,3 millones para los de la Primera B Nacional; 648.000 para los de la B Metropolitana; 234.000 para los de Primera C y Federal A y 93.000 para los de Primera D.

El pago al Federal A

A propósito del Federal A, Sobisch adelantó que una vez que se rescinda el contrato, los clubes cobrarán los primeros “230 mil pesos de la deuda”.