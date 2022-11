Quién es y de qué trabaja la pareja de Débora Plager

"Yo estaba cerca de los 40 y me resultó más fácil. Cuando nos conocimos, yo ya sabía qué me gustaba, qué quería y hacia dónde iba mi vida. El encuentro se dio desde un lugar de mayor madurez", le contó Débora a La Nación.

En 2013 dieron el gran paso y se casaron en una ceremonia que fue muy íntima, en la que no aceptaron regalos y de la cual se filtraron a la prensa y el público muy pocas fotos. Desde entonces, la historia de amor no ha dejado de crecer, son un apoyo mutuo en sus trabajos y proyectos, y se dedican a realizar viajes alrededor del mundo que muestran a través de sus redes sociales.

José Luis Pagano, habla de su esposa como "una mujer que lo acompaña muy bien" y cree que está bueno vivir con ella. “Trato de comprender al hombre que está conmigo, soy super compañera, divertida y creo que soy atractiva. Sé que mi marido disfruta mucho de esa combinación de atracción física e inteligencia. Es lo que lo tiene enganchado y trato de no defraudarlo”, destacó la periodista.

"Somos cómplices y nos divertimos mucho juntos. José tiene un gran sentido del humor, mucho más que yo. Me hace reír, me suelta, y eso no tiene precio. Además, compartimos la misma visión de la vida. Los dos tenemos mucho roce con la realidad política y siempre hay tema de conversación. Nuestros hijos tienen edades similares, así que ahí también estamos en la misma sintonía", cerró la periodista de La Nación.

