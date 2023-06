Quién fue la famosa que trató de mitómana a Estefi Berardi

QUÉ FAMOSA TRATÓ DE MITOMANA A ESTEFI BERARDI.mp4 A través de mensajes que llegaban al celular de Ángel de Brito en LAM, Estefi Berardi mantuvo un tenso cruce con Nai Awada.

Ahí empezó un picante cruce entre Berardi y Awada, que la miraba por televisión. "Pero si Nai Awada me ruega que haga un video con ella... Quiere bailar conmigo, tengo los mensajes, me dice 'por favor, hace un video conmigo', qué raro. También me rogó que la invite a mi cumpleaños. Yo puse 'falta poco para mi cumple' y me dice 'invitame, por favor'. De hecho, la invité y después no pudo venir", dijo la polémica "angelita".

"Bueno, Nai Awada cartonera... Ah es fondo de tarro, fondo de tarro", fue la dura réplica del conductor. "También me pidió que la invite a Mar del Plata, cuando fui, yo no estoy mintiendo, tengo las conversaciones", se apresuró en aclarar Berardi.

Enseguida llegó la réplica de la sobrina de Juliana Awada, que no se enojó porque el conductor la llamó "cartonera" y "fondo de tarro", pero sí por lo que dijo Berardi. "Jamás, que muestre ese chat, ni loca hago un video con ella, y a su cumpleaños no fui, así que, que deje de mentir. Yanina te amo. Baila horrible... Qué mentirosa, mitómana", fue lo que leyó de Brito como respuesta de la sobrina de Juliana Awada.

"La estás haciendo calentar ya", le advirtió el conductor a Estefi. "Con tal de bardar a la otra, se cuelga", agregó, por el mensaje para Yanina Latorre en medio de las críticas a Berardi. "Amo el 'Yanina te amo' de todo el mundo", dijo la mujer de Diego Latorre, haciendo referencia al apoyo que recibe por su enfrentamiento con Estefi Berardi.

Pero a Berardi estos cruces parecen no importarle. Tampoco la autoproclamada preferencia del público por su archienemiga Yanina Latorre. Al contrario, según asegura la panelista, todo esto "me divierte".