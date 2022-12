Quién le comunicó a Virginia Gallardo que la echaron de Intrusos

La abrupta salida de Virginia Gallardo del ciclo de Intrusos , el emblemático programa de America actualmente conducido por Flor de la V , sigue dando de qué hablar . En su momento de descargo, la correntina aclaró de que se trataba del simple hecho de que no iba a haber una renovación contractual. Pero luego se explayó más sobre el tema e incluso reveló quien le comunicó la mala noticia.

Tras enterarse de que ya no sería parte de Intrusos, la panelista habló con Socios del Espectáculo, el programa de El Trece, y dio su verdad de la salida del programa creado por Jorge Rial.

“En principio es una no renovación”, reveló Virginia Gallardo antes de agregar: “Fue una charla en conjunto sobre los cambios que se vienen en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida del trabajo. Intrusos fue una propuesta muy novedosa para mí. Yo soy así, suelto y agradezco. Vendrán otras cosas”. Con esto, la correntina nos deja en claro que quien le comunicó que ya no estaría más en Intrusos fue la producción del programa.