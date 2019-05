Quilombo en PH: El Pepo cruzó a Flavia Palmiero y Fabián Doman por la crisis del país y Andy lo calló

Minutos después, Flavia habló sobre su paso en el periodismo político y continuó diciendo: “Tuve un programa en el que entrevistaba a políticos en un momento complejo y me trajo polémica. La única persona del kirchnerismo que vino fue Alberto Fernández. No tengo idea porque nunca fueron porque en el programa había mucha pluralidad”, señaló la también ex modelo, y agregó que ese ciclo le costó su espacio en Radio Vale, por lo cual estuvo casi tres años fuera del aire. “No quiero victimizarme con eso. La verdad es que nunca dije nada de nadie y pagué un precio sin haber hecho nada”, finalizó.

Pepo, quien escuchó atentamente las declaraciones de Doman y Palmiero con cara de pocos amigos, decidió romper el silencio para cruzarlos. “Hay un montón de gente que perdió el trabajo como él (por Doman) y yo me solidarizó con los miles y miles que se quedaron sin trabajo por el gobierno actual y no son conocidos y no pueden decirlo en la tele como Doman. Muchos son amigos, mucha gente grande, muchas mujeres y hombre, que hoy viven en la calle porque no tienen para pagar un alquiler”, inició enojado el cantante de cumbia.

En ese instante, y buscando no iniciar una pelear, Andy le pidió al músico que no “politice” la mesa. A los usuarios de las redes sociales no les cayó nada en gracia el reto del conductor al Pepo y lo dejaron en claro en Twitter.

“Muy bien el Pepo por remarcar los despidos de miles de trabajadores del actual gobierno. Vos Andy flojo frenándolo que no hable. Flavia no la invites mas, cero onda”, “De que lado estas Andy? que fea tu actitud con el Pepo. Porque no se puede hablar de la realidad del país? A Flavia te la mando Mirtha”; “Nunca mas invites a Flavia te boicotea el programa. Muy flojo en frenar al Pepo. Es mas esperaba que vos apoyaras al Pepo. Hasta el mismo Doman se puso del lado del Pepo” y “Menos 10 Flavia. Porque no dejaste que hable el Pepo sobre la desocupación? desde cuando defendés a este gobierno que trajo hambre, miseria y desolación al pueblo”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Embed A Flavia y Dorman los dejaste criticar a Cfk, pero a Pepo "no hay q politizar". Qué ecuánime lo tuyo, Mirta es una gorila, pero al menos tiene huevos. — Sigui Quiroz (@SigfridoQuiroz) 26 de mayo de 2019

Embed MUy bien el Pepo por remarcar los despidos de miles de trabajadores del actual gobierno. Vos andy flojo frenandolo q no hable. Flavia no la invites mas, cero onda. — Gaston Pedemonti (@88Pedemonti) 26 de mayo de 2019

Embed Menos 10 flavia. Porque no dejaste q hable el Pepo sobre la desocupación? desde cuando defendes a este gobierno q trajo hambre, miseria y desolación al pueblo. — Monica Perez (@Evergalargas) 26 de mayo de 2019

Embed Flavia q piensa q todavía esta en la ola verde q no puede hablar de sexo, aburrida mujer. Te manejaste mal con el Pepo, no lo dejaste expresarse. Cuando lo q estaba diciendo era tener empatia con las personas que perdieron el trabajo. — Fede Sarlanga (@SarlangaFede) 26 de mayo de 2019

Embed Flavia traspasó la pantalla, quedó clarísimo lo jodida que es! Insoportable!! Me pareció súper desafortunado como manejaste el momento con el pepo. “La idea no es politizar” Doman y Palmiero estaban Hablando de política. Fue muy raro el momento. — Julia (@julies_1911) 26 de mayo de 2019

LEÉ MÁS

Entrevista a Rifle Varela: "no quería volver a la TV haciendo cualquier cosa"

Tinelli y Guillermina se mostraron detrás de cámara y los destrozaron