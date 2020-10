Quintero por fin viaja a China luego de la venta de River

La transferencia entre River y Shenzhen Kaisa se fue dilatando, y mucho, por varias causas; algunas económicas pero otras burocráticas, como la visa de trabajo que tuvo que tramitar el colombiano. Esas dilataciones trajeron otras repercusiones para Juan Fernando Quintero. El futbolista ahora tendrá que esperar hasta el 2021 para jugar en el país asiático porque la ventana de transferencias en ese continente cerró este 30 de septiembre.

Juan Fernando Quintero se despidió de sus compañeros de River el pasado 22 de agosto, y dejó la Argentina el 3 de septiembre cuando viajó a la ciudad de Miami, donde tiene varios emprendimientos comerciales como una marca de ropa interior y otra de vino. Luego tuvo que ir a Bogotá, parada obligatoria para el trámite de su visa de trabajo.

Las palabras de Marcelo Gallardo

Este martes, 13 de octubre, el mismo DT de River, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa sobre la salida de Quintero del club de Núñez. "Él me lo planteó, tenía ganas de irse. A partir de ahí tratamos de resolver las formas, que no fueron las más prolijas. Hemos hablado con él y no he tenido problema en darle posibilidad de salida. Le di mi pensamiento y respeté su decisión. Él pidió un permiso para no seguir entrenando, lo obtuvo y decidió irse al extranjero a esperar que se cierre su pase lejos de nuestro club".