Rafael Borré y su futuro dentro de River

Marcelo Gallardo.jpg Rafael Borré habló sobre Gallardo y sus posibilidades a futuro fuera de River.

Al ser interrogado sobre su futuro en River, Rafael Borré hablo y aseguró que no tiene apuro y que siente una gran comodidad dentro del equipo de Marcelo Gallardo. "estoy contento porque he encontrado una familia. Siempre salen especulaciones en el mercado de fichajes. Si llega algo bueno, lo analizaré y lo conversaré con mi familia y mi representante. No tengo afán porque sé que estoy en un buen lugar y no me puedo equivocar en el paso que dé".