Luego de contar que a Coppola lo ve seguido porque, al igual que ella (trabaja en Radio Mitre), está muy relacionado con el fútbol, Samanta contó que muchos envíos televisivos pagaron por su presencia. "No solo te pagaban muchísimo y en dólares también, sino que te pagaban para que no vayas a otro programa. Entonces te llevaban todo el día a un hotel cinco estrellas, con spa para que no te fueras a otro lado".

"¿Cuánto fue lo máximo que te llegaron a pagar por ir una sola vez?", le preguntó Rodrigo Lussich. "Había un programa que se llamaba Proyecto Casino, que estaba en este canal... 7 mil dólares", reveló la morocha. "Tusam me tenía que hipnotizar y no podía... Me quería hacer morder una cebolla como si fuese una manzana y le dije que no", recordó.

"Cuando empezó todo yo tenía 19 años. Mauro (Viale) estaba en Canal 7, ATC. Yo estaba en la facultad, estudiaba Licenciatura en Publicidad. era complicado porque a Avelino Porto o le gustaba mucho el tema de la exposición y me controlaba muchísimo. Yo no tomaba disensión de lo que hay detrás de una cámara. Vos hablás como si estuvieras en el living de tu casa y contestas como una chica de 19 años del 98 que no es lo que son ahora que son re vivas,vedettes", sentenció.

"Igual no reniego de eso...", insistió. "Me sirvió. Con 20 años me compré mi primer departamento en Belgrano con lo que ganaba en la televisión. Siento que lo supe aprovechar.. no me quejo", remarcó.

"La gente recuerda las peleas y los personajes y no saben lo que pasó. Yo estaba en un lugar y se agarraban de los pelos Fernanda (Villar) y Natalia, y es el día de hoy que me viven diciendo que era yo", sostuvo, al tiempo que negó haber estado la noche donde la policía encontró 40 gramos de cocaína en un jarrón en la casa de Coppola.

"Se dicen muchas cosas porque es lo que vende y lo que la gente quiere escuchar. Era una causa armada y el juez (Hernán Bernasconi) termina yendo preso por la renuncia que hace Julieta (La Valle) y que hago yo. Sale Guillermo y todos los que estaban presos y luego meten preso a los policías, al secretario y al juez. pero la gente no se queda con eso", manifestó.

Para dar vuelta la página, Farjat afirmó que mantiene muy buena relación con su ex Yayo Cozza y el grupo que protagonizó el escándalo en aquella época, excepto Natalia Denegri.

"Trato de no tener enemigos. Con Natali no tuve la suerte de poder terminar bien porque es una chica muy especial. Pasaron 20 años, yo me divorcio y empieza a salir con mi marido, ella estando embarazada de cinco meses de su pareja. Hay un tema que tiene que tratar con el psicólogo", disparó.

