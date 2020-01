El hobby de Víctor nació en 2015. Su principal objetivo es que la gente coma con placer y recupere el amor por la cocina simple y sabrosa. En la actualidad, El Gordo Cocina escaló a diferentes pantallas como Cocineros Argentinos (TV Pública), FoodNetwork y Tastemade.

Además, sacó su primer libro, Sabor, editado por la editorial Planeta, que contiene más de ochenta recetas muy fáciles de hacer. El Comedor charló con él a la distancia sobre qué es lo que busca la gente en un libro de cocina, cosas que no hay que hacer para comunicar gastronomía y de donde viene la idea de todo esto.

- ¿Si tuvieras que elegir una receta de tu nuevo libro cuál elegirías..(no me digas todas)...?

- Sin dudas optaría por la de las arepas. Es una preparación que es muy fácil, riquísima y que cualquiera puede hacer.

- ¿Qué busca la gente que le gusta la cocina en las redes?

- Yo creo que lo que busca la gente son recetas fáciles, con paso a paso sencillo y con ingredientes que todos tenemos en casa y es algo en lo que nosotros nos enfocamos para hacer el libro. Si te fijas todas las recetas tienen pocos ingredientes, son sencillos. Los encuentras en tu casa o son fáciles de conseguir. Las preparaciones están super bien explicadas con su paso a paso.

- ¿Por qué elegiste hacer el libro?

- Me pareció un buen instrumento para que la gente tenga a mano y pudiera buscar las recetas. Las redes si bien te dan un alcance y haces que llegues a diferentes personas por ahí no son las más idóneas. Para buscar cosas por ejemplo Instagram, no tiene un buscador sencillo para que puedas encontrar recetas fáciles y queríamos hacer algo para que la gente lo tenga más a mano.

- ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir de comunicar cocina?

- Me di cuenta que podía vivir de comunicar cocina te diría al año y medio de comenzar el proyecto. El Gordo, nació como un hobby, como una búsqueda mía de transmitir todo eso que me pasaba a mí en la cocina desde chico y que hoy me sigue pasando mientras como o cocino. El proyecto empezó así y fue creciendo mucho, y eso por supuesto atrapó a un montón de marcas y sponsors; pero fue te diría al año y medio que me di cuenta que podía vivir de eso, en Junio de este año cumplo 5 años con este proyecto.

- ¿Dónde aprendiste a cocinar?

- En mi casa, con mi abuela y con mi vieja, a mi siempre me gusto mucho comer y para mí era muy natural estar en la cocina siempre comiendo. Y así, de a poco fui aprendiendo. Mirando como hacia, involucrándome de a poquito y después de adolescente empecé a buscar e investigar mucho más porque no quería depender de nadie para comer lo que yo quisiera, cuando yo quisiera.

- ¿Qué cosas no hay que hacer a la hora de comunicar gastronomía?

- Dar por sentado que la persona que te está leyendo sabe cuales son los procesos o entiende cuales son los procesos, entonces tenés que simplificar muchísimo. Los paso a paso tienen que ser super claros para que cualquiera lo pueda entender. Para mi hay que ser honestos, transparentes y comunicar cocina desde ese lugar que nos toca a todos. A todos nos gusta comer rico. No solo porque se ve rico, sino porque te va a quedar rico con estas combinaciones que están muy buenas.

- ¿Qué busca la gente en un libro de recetas?

- Yo creo que la gente en un libro de recetas busca preparaciones fáciles que le cambien el juego en la cocina. Es muy fácil caer en cocinar siempre lo mismo, con los mismos ingredientes o la misma técnica o repetir algo que te sale bien. La gente busca innovación, preparaciones sencillas pasos claros, cantidades de ingredientes claros, el libro te da un poco más de confianza.

