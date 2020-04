Reclamo: "La casilla del Peñi Trapún es nuestro escudo"

La vecina contó que la casilla fue instalada en 2014 tras una serie de robos y ajustes narco y si bien el delito en el barrio está lejos de desaparecer, las vecinas se sienten resguardadas: “No pueden sacarla en un lugar donde le ponen un revólver en la cabeza a un nene de 8 años. Donde matan a un policía o a un médico”.

Silvina no guardó palabras a la hora de demostrar cómo se siente ante la situación: “Esto es sacarle el bozal a un perro peligroso y esperar a que nos venga a matar. Acá los delincuentes están esperando que saquen la casilla para hacer de las suyas”.

En los últimos años hubo homicidios de forma consecutiva, entre los que están los crímenes de Luciano Fuentes y el cabo Gabriel Nahuelcar.

Por otro lado, se mostraron felices con la nueva comisaría: “Estamos totalmente de acuerdo. La necesitábamos desde hace mínimo 7 años, pero si sacan la casilla, que nos den un plan de seguridad”.

Encadenadas

Pese a la promesa que habían recibido por parte de la Policía, el sábado se encontraron con una casilla vacía y desconectada, lista para ser llevada a otro lugar. “Cuando el sábado vimos que estaban desarmando la casilla decidimos encadenarnos para que no la saquen”.

La vecinalista aseguró que, ese mismo día, pidió reunirse con los comisarios para elevarles la solicitud vecinal. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. “Estuve demorada un par de horas. Estoy embarazada y me metieron presa por ir a defender la seguridad del barrio”, denunció la mujer que, además, aclaró: “No me gusta hablar mal de la policía porque amo la institución, pero quiero que se nos respete en el derecho que exigimos”.

Ahora, tanto Silvina como el resto de vecinas de la comunidad esperan que la Policía cumpla con su promesa y la casilla sea parte activa del patrimonio del barrio. “Yo creo en la fuerza policial y más en la policía de la provincia de Neuquén. Pero queremos que nos cuiden también. Queremos dialogar y que nuestros derechos sean tenidos en cuenta”, culminó.

