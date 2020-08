Recuperado del coronavirus, Andy vuelve con PH a fin de mes

Con ese panorama, Ángel de Brito preocupó a las autoridades de Telefe . “Andy no está haciendo su programa PH y también levantaron las repeticiones porque en el canal están bastante enojados con él porque decidió no trabajar más. Que está en todo su derecho ¿no?”, dijo el periodista. Y agregó: “Se asustó con todo lo que le pasó, la pasó mal físicamente, las primeras semanas estuvo muy dolorido y con problemas de respiración. Se alquiló un departamento para aislarse de su familia y recién retomó hace poco a la radio”.

Paños fríos

Ante esa versión del conductor de LAM, Kusnetzoff aseguró que volverá con el ciclo a fin de mes. Además, contó que se sintió respaldado por Telefe. “PH es un programa que disfruto mucho hacer y del cual estoy muy orgulloso. Pero como conductor y productor me exige una energía para la que necesito estar al 100%. Por suerte, Telefe me acompaña, y antes de fin de mes seguro estaré al aire”, dijo el conductor. Luego Kusnetzoff dio detalles de cómo el coronavirus lo afectó: “Este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora. Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, Tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás”.